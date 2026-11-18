Un comunicado en redes sociales apura al presidente de Azul Azul por las entradas y abonos, además de los 100 años.

Universidad de Chile anunció esta semana a Eduardo Álamos como el nuevo presidente de Azul Azul, quien reemplazará a la saliente Cecilia Pérez y los directores del grupo Sartor.

Pero el nuevo mandamás puede sufrir su primera polémica con los hinchas, luego de su declaración de querer bajas las entradas y abonos, porque apareció la barra para presionarlo en redes sociales.

Un posteo de Los de Abajo apunta a las promesas del presidente, donde también aseguran que si no se ven cambios harán protestas en la galería para hacerse sentir.

La barra de la U le da le peor bienvenida a Eduardo Álamos. Foto: Diego Martin/Photosport

ver también La sorpresa del nuevo presidente de U de Chile a los hinchas: “Bajar el precio de abonos y entradas”

Le cobran la palabra de bajar las entradas en la U

La declaración de Eduardo Álamos en radio ADN, donde aseguró que hay una propuesta de bajar el precio de las entradas y los abonos explotó como fuego artificiales en la barra Los de Abajo.

“Sus declaraciones y promesas sobre la rebaja de entradas y abonos deben dejar de ser titulares y convertirse en REALIDAD. Estamos cansados de escuchar discursos, compromisos y palabras que después se lleva el viento”, explicaron.

“No vamos a permitir que sigan abusando de quienes sostienen, acompañan y defienden estos colores en las buenas y en las malas. No queremos más promesas vacías ni reuniones para la fotografía. Queremos hechos concretos, precios justos y una dirigencia que entienda que el hincha no es un negocio: ES EL CORAZÓN DEL CLUB”, golpean la mesa.

Por lo mismo, aseguran que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias hasta ser escuchados: “Que quede claro: si no hay respuestas, habrá protesta. Las galerías se harán sentir, nuestra voz retumbará en cada rincón y no descansaremos hasta que se respete a nuestra gente”.

Mira los detalles: