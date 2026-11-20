El actual jefe de selecciones nacionales proyecta ser la mano derecha del próximo entrenador nacional y quiere encabezar el proyecto rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La continuidad de Nicolás Córdova en la Selección Chilena está en incertidumbre. Y es que depende exclusivamente de cómo se conforme la nueva directiva de la Federación de Fútbol, que en el mes de febrero deberá tomar medidas.

Por lo pronto, el especialista en métricas seguirá con su labor como jefe de selecciones menores, por la cual en estos momentos se encuentra en Qatar para acompañar a Ariel Leporati durante la fase de grupos del Mundial Sub 17.

Sin embargo, Radio ADN reveló que Córdova se trae algo entre manos. Si bien recibió sondeos desde el exterior por sus servicios, “su idea pasa por ser ayudante técnico de quien sea escogido como el próximo entrenador de la selección adulta“, para poder “hacer el traspaso de lo hecho bajo su gestión”.

No es lo único. El citado medio de comunicación agrega que “quiere plantarse como un pilar de la preparación del equipo que jugará el Preolímpico rumbo a Los Ángeles 2028“, aunque advierten que “no necesariamente” busca ser el técnico de ese equipo nacional.

Los números de Nico Córdova como DT de la Selección

Entre Eliminatorias y partidos amistosos internacionales, el talquino llegó a dirigir un total de 14 encuentros a La Roja adulta con números paupérrimos: apenas cinco victorias, dos empates y siete derrotas, con un porcentaje de rendimiento del 40,4 por ciento.

En duelos por los puntos, Nicolás Córdova apenas sumó una unidad, en el empate sin goles con Uruguay por Clasificatorias. En cuanto a los amistosos, fue allí donde logró todos sus triunfos, además de trágicas derrotas contra Nueva Zelanda y Estados Unidos.

A pesar de estas negativas estadísticas, el estratega quiere emerger como una opción low cost para la ANFP y hacerse cargo del seleccionado adulto, por nombres como Manuel Pellegrini o Gustavo Álvarez. El “serrucho” aparece en cualquier momento.

En síntesis

Nicolás Córdova busca ser ayudante técnico del próximo entrenador de la Selección Chilena adulta.

El actual jefe de menores también planea ser un pilar en el equipo Preolímpico para Los Ángeles 2028.

Pese a su mal rendimiento previo, el estratega asoma como una alternativa económica para la ANFP.