El recién escogido timonel del balompié nacional habla de la opción de dejar su puesto para postular a la Federación de Fútbol de Chile.

Día importante para el balompié chileno. Este jueves se definió al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ya que Jorge Uauy ganó con holgura en las elecciones realizadas en el Hotel Mandarín, ya que la sede de la ANFP está clausurada.

El ahora ex presidente de Palestino se impuso con claridad sobre Jorge Yunge y en enero próximo reemplazará a Pablo Milad, quedando así al mando de la Liga de Primera, Liga de Ascenso y Segunda Profesional.

Uauy habló terminada la votación y se mostró contento con el resultado, sin embargo, dejó en claro que no descarta renunciar como presidente de la ANFP para presentarse como posible timonel de la Federación de Fútbol de Chile. Insólito.

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Jorge Uauy analiza su triunfo en las elecciones de la ANFP

La primera pregunta que recibió Jorge Uauy de la prensa apenas tomó el micrófono fue sobre su posible postulación, o la de algún miembro de su directorio recién elegido, a la presidencia de la FFCh, ante lo cual señaló que “no descarto nada, ni renunciar ni seguir”.

“El fútbol profesional debe tener presencia en la Federación. La forma en que lo haga, ya la veremos. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar“, agregó sobre el mismo tema.

Jorge Uauy lidera el nuevo directorio de la ANFP. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, indicó que “este trabajo que tenemos nosotros es un trabajo temporal, porque al transformarse esto en sociedad anónima tienen que venir unas nuevas elecciones”.

Arranca una nueva era en el fútbol chileno, con Jorge Uauy como presidente y Juan Tagle como vicepresidente, quienes llegan a reemplazar al criticado Pablo Milad en la ANFP.

En síntesis

Jorge Uauy ganó las elecciones de la ANFP este jueves superando a Jorge Yunge.

este jueves superando a Jorge Yunge. Asumirá la presidencia en enero próximo junto a Juan Tagle reemplazando a Pablo Milad.

junto a Juan Tagle reemplazando a Pablo Milad. No descarta renunciar al cargo para postularse a la Federación de Fútbol de Chile.