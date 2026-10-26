El Matador analiza dejar su mandato en Deportes Temuco y suma bonos para tomar el cargo tras las próximas elecciones de la ANFP.

Marcelo Salas es uno de los nombres del momento en materia administrativa del fútbol chileno. El dueño y presidente de Deportes Temuco arremetió con fuerza para arribar a la Federación de Fútbol de nuestro país.

Luego de las elecciones de la ANFP, de noviembre próximo, se debe elegir al nuevo mandamás de la Federación. Eso, tras la separación de ambos entes, lo cual tiene hoy a Pablo Milad dirigiendo ambos organismos.

Es ahí donde el Matador toma fuerza según avisan desde La Araucanía. Su nombre suma bonos en medio de un posible adiós de Deportes Temuco, tras nueva mala campaña en lo deportivo en la Primera B.

Así avanza Marcelo Salas rumbo a la Federación

Desde el sur del país tiraron la bombita sobre el futuro de Marcelo Salas. El dueño y mandamás de Deportes Temuco es el gran candidato para asumir codiciado cargo a nivel nacional de nuestro fútbol.

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“Marcelo Salas es la gran carta para asumir la Federación de Fútbol de Chile (FFCH). Suma apoyos y genera consenso. Esto significa que no sería compatible su rol como presidente de Temuco, cargo que, en primera instancia, quedaría en manos de Claudia Salas”, informó el periodista Cristián Orias.

En relación a las elecciones de la ANFP, las cuales será el 19 de noviembre, Marcelo Salas fue claro en Temuco. El Matador avisó que “no tenemos compromiso con ninguna de las dos listas (Jorge Yunge y Jore Uauy)”.

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“En lo personal, cuando es gente que, en mi postura, no le ha hecho muy bien al fútbol y ha estado en situaciones negativas, no me identifico con ninguna lista. Lamentablemente, es lo que hemos analizado, las dos listas son así”, disparó.