El entrenador del Pije se peleó en plena conferencia con reportero que lo cuestionó por su planteamiento defensivo. Intercambio se hizo viral.

Deportes Temuco sigue soñando con clasificar a la liguilla del ascenso, en una Primera B marcada por los escritoriazos y denuncias. Es ahí donde en la previa del duelo ante San Marcos, su DT protagonizó tenso cruce.

Durante la conferencia de prensa en el Pije, uno de los reporteros lo cuestionó diciendo que “aquí hay inconsecuencia, ¿falta consistencia?”. Tras cartón, Emiliano Astorga estalló y le dio con todo al comunicador.

“No, no sé si entendí tú, ¿eres periodista? ¿Eres periodista titulado?”, le pegó el entrenador, evidentemente ofuscado. “Da lo mismo, soy reportero”, le contestó el hombre del micrófono, en una discusión que siguió subiendo en Temuco.

Emiliano Astorga estalla en Temuco

Siguiendo con su cruce con el reportero de Deportes Temuco, Emiliano Astorga volvió a cuestionar al comunicador. Fue tanto su enojo, que le avisó que no le contestará más preguntas.

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“Tení que saber definir las cosas tú, escuchame a mí, ¿me podí escuchar? O no te contesto la pregunta. Si tu no sabes de fútbol, uno tiene que saber planificar y cómo juega el rival, saber los momentos en que puedes controlar y acelerar”, se defendió.

Siguiendo con su explicación a los cuestionamientos por ser “defensivo”, Astorga dijo que “y si el equipo no funciona de una forma, ¿qué tengo que hacer yo? Es mantener el cero, hombre, es la primera cosa que le digo a los jugadores”.

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“Tení que respetar la presencia mía acá, yo trabajo, no vengo a quitarle plata al club. Yo tengo un prestigio en el fútbol, no como tú, ni siquiera tení titulo, trata de poder respetarme como técnico y persona”, cerró.