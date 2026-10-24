Pronósticos Barcelona vs Real Madrid: los Culés son favoritos en El Clásico de LaLiga

Descubre los mejores pronósticos Barcelona vs Real Madrid por LaLiga. Apuestas, cuotas y análisis del Clásico español para tus pronósticos deportivos.

Los mejores pronósticos para Barcelona vs Real Madrid te preparan para una nueva edición de Clásico de España. Un duelo imperdible para apostar en LaLiga con las cuotas más atractivas.

Este domingo 25 de octubre, los Blaugranas reciben a los Merengues en el Camp Nou por la jornada 10 del campeonato. El balón rodará a las 17:00 horas (hora de Chile), en un partido que podría definir gran parte del liderato.

Nuestros picks Pronósticos: Barcelona vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona El Barcelona acumula 23 victorias consecutivas como local en La Liga y llega con un ataque muy productivo. Además, las dificultades defensivas del Real Madrid fuera de casa y la ausencia de Vinicius Junior refuerzan esta elección. 1xbet 1.61 Pronóstico Total de goles: Más de 3.5 Barcelona y Real Madrid destacan por su capacidad goleadora. La propuesta ofensiva azulgrana y la velocidad de los merengues al contragolpe pueden generar ocasiones suficientes para superar los 3,5 tantos, con figuras como Raphinha, Lamine Yamal y Mbappé. 1xbet 1.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Barcelona vs Real Madrid

Los Culés acumulan 23 victorias consecutivas como locales en el torneo doméstico.

El equipo catalán promedia unos impresionantes 4.33 goles por partido en la campaña actual.

Los Blancos no han logrado mantener su portería en cero como visitantes en toda la temporada.

Cinco de los últimos seis Clásicos registraron goles de ambos equipos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Barcelona vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xBet Barcelona 1.61 1xBet Empate 4.33 1xBet Real Madrid 7.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Real Madrid

El equipo de Hansi Flick llega en un momento arrollador a este Clásico. Con un inicio perfecto en el plano local, los Culés lideran la tabla mostrando un fútbol ofensivo letal. Su reciente tropiezo europeo no empaña su dominio absoluto en el Camp Nou, donde parecen invencibles y buscan extender su racha ganadora.

Por su parte, los dirigidos por José Mourinho ocupan la tercera posición y urgen de un buen resultado para no alejarse de la cima. Aunque arrastran una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, su fragilidad defensiva es una señal de alerta frente al ataque más peligroso de España.

Nuestra apuesta segura: Triunfo del Barcelona

El dominio de los Blaugranas en casa es absoluto, acumulando 23 triunfos seguidos en LaLiga. Frente a un cuadro madridista que sufre en defensa como visitante y que no contará con Vinicius Junior, el favoritismo local está plenamente justificado para los mejores pronósticos deportivos.

Considerando el ritmo arrollador de los catalanes y su altísimo promedio de goles por encuentro, esta opción ofrece un valor sólido para quienes buscan apostar con un riesgo moderado.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.61 en 1xbet

Apuesta de valor: Más de 3.5 goles

Estamos ante los dos equipos más goleadores del torneo. La propuesta ultraofensiva del Barcelona, sumada a la velocidad del ataque madridista para el contragolpe, augura un duelo abierto y lleno de ocasiones en ambas áreas.

Con artilleros del calibre de Raphinha, Lamine Yamal y Kylian Mbappé en cancha, superar la línea de tres anotaciones es un escenario altamente probable que recompensa muy bien el riesgo tomado.

Apuesta 2 | Total de goles: Más de 3.5 – 1.50 en 1xbet

Alineaciones probables en Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: Joan García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha.

Joan García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Diomande, Mbappé.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Barcelona vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Barcelona vs Real Madrid?

El Barcelona es el claro favorito gracias a su racha de 23 victorias seguidas en casa y su contundente liderato en LaLiga.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El Clásico se disputará en el Camp Nou a las 17:00 horas (hora de Chile). La transmisión dependerá de las señales deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La victoria del Barcelona a cuota 1.61 es una de las opciones de mayor valor considerando su nivel actual como local.

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