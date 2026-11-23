Desde el Romántico Viajero indicaron que todo salió tras la lesión que sufrió en su mano derecha. Ahora lo esperan para el cierre de temporada.

Las alarmas se activaron en Universidad de Chile y todas las miradas se posaron sobre Eduardo Vargas. “Turboman” fue clave en el triunfo por 1-0 sobre O’Higgins para acercar aún más al equipo al Chile 2.

Sin embargo, la presentación del Bicampeón de América estuvo empañada por la lesión que sufrió en su mano derecha. Producto de la férrea marca de la defensa de O’Higgins, el delantero nacido en Renca sacó la peor parte y sufrió una fractura.

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Pese a ello, el ariete que ya fue renovado para el 2027 igual marcó el golazo de la jornada. Lo que permitió llevarse los tres puntos desde Rancagua y acercarse aún más al Chile 2. Sin embargo, ante la magnitud de la lesión, se decidió que fuese operado este mismo lunes 23 de noviembre.

“Esta tarde, nuestro delantero Eduardo Vargas fue operado exitosamente de una fractura metacarpiana en su mano derecha, provocada durante el partido ante O’Higgins”, detalló Universidad de Chile sobre su mejor delantero durante este 2026.

Eduardo Vargas fue operado con éxito y ahora retornará para la fase final de Copa Chile. Photosport.

Tras operación: ¿Cuándo vuelve a jugar Eduardo Vargas?

La intervención se realizó en la Clínica MEDS de La Dehesa y no se presentaron inconvenientes. Por lo mismo, desde la “U” indicaron un importante detalle sobre su recuperación, y que lo podría tener dentro de las canchas antes de lo imaginado.

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“Su evolución determinará el retorno a la competencia, sin embargo, el objetivo es tenerlo a disposición en el corto plazo considerando la recta final de la temporada”, recalcó el comunicado desde el CDA.

El tema en cuestión es que “Turboman” estaría como máximo diez días alejado de las canchas. Por lo que ya está descartado para la visita de la “U” ante Deportes Concepción.

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Pero sí podría estar para la última fecha de la Liga de Primera frente a Unión La Calera. Bajo esa misma línea, además podría estar disponible para la semifinal de Copa Chile, donde los azules esperan por su rival entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

En el mejor de los casos, ya estaría al 100% para una eventual final, y así cerrar a lo grande la temporada 2026 con el Romántico Viajero.