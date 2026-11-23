Ya cumplió con lo que estipulaba su contrato para firmar un nuevo vínculo con el Cacique; sin embargo, en Norteamérica se lo quieren llevar.

En medio del drama que hay en Colo Colo por la permanencia de varios de sus futbolistas con miras para la temporada 2027, uno de ellos está a las puertas de abandonar la institución, luego de recibir sondeos desde el fútbol norteamericano.

A diferencia de otros compañeros que deben conversar directamente con el presidente Aníbal Mosa para definir su continuidad, este futbolista cumplió con los minutos en cancha estipulados en el contrato de su préstamo para una renovación automática.

La referencia es para el volante Tomás Alarcón, quien ya superó los 2.500 minutos que debía jugar para extender su contrato, pero que ante su actualidad en Colo Colo donde no es titular y suma un puñado de minutos en los últimos juegos, ya recibió sondeos desde el exterior.

Según reporta Radio ADN, su presente en el club lo hace reconsiderar su continuidad y ya cuenta con interés desde la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) para continuar su carrera el próximo año. Recordemos que llegó como agente libre del Cádiz de España.

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Debe renovar en Colo Colo y lo tientan desde Norteamérica

Tomás Alarcón llegó al cuadro popular a comienzos de la temporada 2025, tras un irregular paso por el fútbol hispano. Sin embargo, su primera temporada estuvo marcada por las lesiones y las suplencias de la mano del técnico trasandino Jorge Almirón.

Con el cambio de entrenador en Colo Colo, el rancagüino recibió la confianza de Fernando Ortiz para ser el volante central titular. Mas en el comienzo de la segunda rueda, comenzó a perder lugar a tal punto que prefirieron poner a un juvenil como Cristián Díaz en su puesto.

En la presente temporada, Alarcón suma con los albos entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile un total de 2.612 minutos en cancha durante 40 encuentros, en los que registra dos goles y cuatro asistencias, recibió ocho tarjetas amarillas y una expulsión.

Tomás Alarcón, campeón con Colo Colo puede partir a Norteamérica (Photosport)

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, el campeón Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Deportes La Serena, este sábado 28 de noviembre desde las 20:30 horas.

En síntesis