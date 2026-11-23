Martina Poblete e Isidora Benavides, que dijeron presente en el Mundial Sub 17 por la Roja, son parte del grupo de jugadoras del cuadro rojinegro que fueron afectadas por el cierre de la rama femenina.

Rangers de Talca sufrió el doloroso descenso a la Segunda División. El elenco rojinegro no pudo lograr el milagro y con el empate sin goles ante Deportes Santa Cruz, condenó su salida de la Primera B.

Resultado que se registró a mediados de noviembre, y que caló hondo en los hinchas rangerinos. La desazón por la paupérrima campaña golpeó duro. Luego hasta se desató la molestia por el rendimiento del equipo y dirigentes, generando daños en la Fortaleza Rojinegra, donde entrena el elenco de la región del Maule.

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Pero la pesadilla para los hinchas de Rangers no termina y ahora afecta al plantel femenino. Esto debido a que se les informó a los jugadores que no seguirá el equipo ya que al estar en la Segunda División no es obligación tener dicha rama para competir.

Situación que fue publicada por Martina Poblete e Isidora Benavides, que disputaron el Mundial Sub 17 con Chile y ahora se ven afectadas por esta drástica decisión dirigencia.

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Tras sufrir descenso: Rangers de Talca cierra su equipo femenino

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales, finalmente fue confirmado por las propias protagonistas. Esto porque fueron las jugadores de Rangers de Talca las que lamentaron el cierre del equipo tras caer en la Segunda División.

Las seleccionadas Martina Poblete e Isidora Benavides se quedan sin club por el descenso de Rangers: el elenco rojinegro cerró su rama femenina

“Hoy terminó algo muy lindo, que se construyó a base de mucho esfuerzo, risas, llantos, frustraciones y por gente hermosa”, indicó Martina Poblete.

“Cada una seguirá escribiendo su historia por su cuenta, muchas seguirán juntas en distintos equipos, otras buscarán su oportunidad solas, a pesar de todo lo que nos tocó pasar muchas veces seguimos insistiendo en estar, en demostrar lo mejor, doy las gracias a todos por bancarnos en todo momento”, agregó.

“Una vez más, las decisiones dirigenciales terminan golpeando al club y a su gente, llevándonos cada vez más abajo”, acusó el medio Aguante Rojinegro lamentando el duro momento que enfrenta el club.