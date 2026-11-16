Tras descenso a Segunda: Hinchas de Rangers desatan su furia contra complejo deportivo y autos de jugadores

Los hechos de violencia se registraron en la Fortaleza Rojinegra. Carabineros y hasta Bomberos acudieron al lugar.

Un complicado momento enfrenta Rangers de Talca. El cuadro rojinegro igualó sin goles ante Deportes Santa Cruz y con este resultado confirmó su descenso a la Segunda División.

Tras la disputa de las 30 fechas de la Primera B, el elenco de la región del Maule terminó último con solo 22 unidades. Por lo que se transformó en el equipo que sufrió con el descenso en este 2026.

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“Tuvimos las opciones, y cuando tuvimos que mostrar la jerarquía, las dejamos pasar. Hay que hacer una autocrítica profunda”, lamentó Ivo Basay, que pese a los intentos, no pudo lograr el milagro con Rangers.

“Nosotros estamos todos dolidos. Vamos a hacer el análisis. Pero no es el momento ahora. Hoy día no”, agregó Fabián Marzuca tras el empate que confirmó el descenso.

El tema es que estás palabras no sirvieron de consuelo y está dura situación desató el enojo de los hinchas rojinegros. La primera reacción fue en el Estadio Joaquín Muñoz donde un puñado de fanáticos encaró a dirigentes y jugadores por la mala campaña.

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Hinchas de Rangers generan destrozos en complejo deportivo y autos de jugadores

Pero el enojo de los hinchas de Rangers siguió por varias horas, y luego el foco fue el complejo deportivo del equipo. A través de redes sociales se vitalizaron registros de mal llamados fanáticos, rompiendo paredes y hasta provocaron un incendio en el interior de la Fortaleza Rojinegra.

Incluso se alertó que los vehículos de jugadores al interior del edificio sufrieron graves daños. El tema escaló y provocó que tanto Carabineros como Bomberos acudieran al recinto para dispersar a los encapuchados y controlar las llamas.