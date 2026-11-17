Eduardo Álamos asegura que quiere el estadio lleno siempre y que para eso debe ayudar a los fanáticos, con precios más accesibles.

El nuevo presidente de Universidad de Chile golpeó la mesa con una importante inquietud de los hinchas bullangueros, que estaban preocupados por el alto precio de los abonos y entradas para ver al equipo.

En ese sentido, Eduardo Álamos, en su segundo día como presidente de Azul Azul, dejó en claro que es una situación que tiene claro debe afrontar, por lo que busca una sorpresa para los seguidores.

“Eso es lo que pretendemos volver a hacer, acercar a la gente al estadio nuevamente y aquí aprovecho de decirlo claramente o sea, a mí me gusta jugar a estadio lleno y mi primera medida o mi primera mi primera propuesta al directorio va a ser que para el 2027 el precio de la entrada y los abonos baje en ese sentido para poder tener un estadio lleno como corresponde”, explicó.

Eduardo Álamos recuerda sus historias de hincha de la U y los precios.

ver también Johnny Herrera le pide al presidente de la U que “limpie la casa”: “Que se vaya toda la gente”

La U quiere estadio lleno en sus 100 años

Fue en radio ADN donde Eduardo Álamos estuvo invitado para una entrevista, donde profundizó que la U debe llenar el estadio todos los fines de semana, pero para esto también hay que ayudar a los hinchas.

“Uno dice: “no, ¿pero y qué pasa con la recaudación? acá hay un P por Q. Teniendo el estadio lleno, hay una mayor recaudación a pesar de que las entradas estén más bajas”, explicó.

Pero otro punto importante, tiene que ver con los futbolístico y el empuje de la gente: “Y también hay que entender, que Gonzalo (Jara) lo sabe muy bien, cuando se juega a estadio lleno ay una presión sobre el rival que es muy positiva para el club y para los intereses del club entonces, en ese sentido yo soy pro tener siempre el estadio lleno y esa va a ser una parte importante de mi gestión”.

Mira el video: