Tras el retiro al final de temporada, el capitán trabajará a la par de Manuel Mayo en la gerencia técnica, aunque con limitaciones.

La presentación del nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, trajo de inmediato una decisión en la interna de Universidad de Chile, que tiene como protagonista Marcelo Díaz.

Entendiendo que el capitán de los azules confirmó su retiro del fútbol con el final de la temporada, que el club le abrirá las puertas que se mantenga trabajando de la mano de Manuel Mayo en la gerencia técnica.

Pero faltaban conocer detalles de las funciones que comenzará a tener desde el mes de enero, donde la U ya tiene definido su aporte incluso con el tema de los refuerzos.

Marcelo Díaz se prepara para un giro en su carrea en el fútbol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Marcelo Díaz en su rol en la gerencia deportiva de la U

Así lo detalló el diario La Tercera con Marcelo Díaz, donde dieron a conocer las funciones que tendrá el capitán cuando pase a la gerencia técnica con Manuel Mayo en Universidad de Chile.

“En la cabeza de Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile y principal impulsor de su regreso al CDA, e Ignacio Asenjo, siempre estuvo la idea de incorporarlo a su equipo de trabajo. Lo consideran un referente capaz de guiar a los más jóvenes en sus primeros pasos y de asumir distintas funciones vinculadas al primer equipo“, precisan.

“Las funciones de Marcelo Díaz estarán claramente delimitadas. Uno de sus principales roles tendrá un componente comunicacional: será una figura clave para transmitir y explicar distintas decisiones que adopte el club en el ámbito deportivo. Y como dijo el nuevo presidente Álamos, también hará de embajador de los 100 años, que se cumplen en el 2027″, explican.

En la interna, también será el puente con las nuevas figuras del club y tendrá preocupaciones en el día a día en el CDA: “Deberá acompañar a los jugadores que den el salto desde las divisiones menores al primer equipo, exigiéndoles en cada aspecto como físico, nutricional y mental, además de mantener una línea directa con los entrenadores del fútbol formativo. Su labor no se limitará solo a la rama masculina, sino que también abarcará el acompañamiento al fútbol femenino”.

Pero faltaba saber el tema de los refuerzos, donde, según esta versión, aseguran que tendrá voz, pero no será la decisión final en nombres: Esa responsabilidad seguirá estando en manos del director técnico y de Manuel Mayo, con una comisión fútbol que deberá aprobar cada movimiento, de la cual probablemente Marcelo Diaz también forme parte”.