El adiestrador trasandino asoma como firme candidato para reemplazar a Daniel Garnero, pero en San Carlos de Apoquindo se niegan a está opción.

Universidad Católica enfrenta la recta final de temporada enfocados en la Liga de Primera y las tres últimas finales para conquistar el Chile 2. El elenco dirigido por Daniel Garnero es tercero con 49 unidades y debe enfrentar a Colo Colo este domingo 22 de noviembre.

Tras ello, recibe a Huachipato y cierra ante la Universidad de Concepción. Por lo que no tiene margen de error para asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores.

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El tema es que mientras el equipo se enfoca en sumar la mayor cantidad de puntos, y esperar el tropezón de la “U”, ya se empieza a mover el mercado de fichajes. Lo que tiene como principal afectado a Garnero, quien no seguiría en el elenco cruzado. Si hasta comentó que no ve interés de parte de la dirigencia.

Ante ello, aparece la opción de un viejo conocido como Eduardo Berizzo. El “Toto” ya sonó en mercados anteriores y ahora sería el hombre ideal para tomar el equipo a partir del 2027.

Berizzo suena en la UC: Histórico caballero cruzado lo descarta por bajo rendimiento

Así las cosas, el nombre de Eduardo Berizzo divide las aguas en Universidad Católica. Así lo confesó Miguel Ángel Neira en conversación con Redgol. El multicampeón con la UC de entrada recalcó que no es de su gusto “estar cambiando técnico a cada rato, eso es un gran error de los clubes”.

Por lo mismo entregó su respaldo a Garnero, que a pesar de todas las críticas, ha realizado una temporada más que respetable. “No ha hecho mala campaña en Católica. Hizo una buena Copa (Libertadores) y en el campeonato está peleando por el Chile 2 para ir a de nuevo a la Copa Libertadores”, indicó fuerte y claro el legendario caballero cruzado.

Pero además hay un factor que genera dudas en la llegada de Berizzo a la UC y tiene directa relación con el bajo rendimiento que ha presentado en sus últimas etapas como DT. Lo que incluye a la selección.

El nombre de Berizzo no genera consenso en Universidad Católica

“Yo seguiría con Garnero, no me seduce Berizzo. Todavía está el recuerdo lo que hizo con la selección. El sistema y como jugaba, no me gustaba para nada”, sentenció Neira.

En su paso por la Roja el “Toto” alcanzó un 37,5% de rendimiento, con 16 partidos de los cuales ganó cuatro, empató seis y perdió otros seis. Eso sí, a su favor juega la gran cantidad de jugadores “jóvenes” que sumaron minutos y que además alcanzó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

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Posteriormente emigró al León de México donde estuvo entre 2024 y 2025, y su rendimiento fue del 42,% con 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas. Todo esto lejos de las campañas que realizó en el Celta y O’Higgins donde llegó a ser semifinalista de Europa League y campeón del Torneo de Apertura 2013 justamente frente a la UC. ¿Será la mejor opción?