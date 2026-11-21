El entrenador del equipo nacional analizó la trabajada victoria por 4-2 ante Argelia en el estreno de la cita planetaria juvenil.

La selección chilena tuvo un maravilloso debut en el Mundial 2017, porque supo reponerse a un mal arranque y dio vuelta el marcador para vencer a Argelia por el Grupo J.

La Roja perdía con claridad por 2-0 antes los africanos, pero reaccionó a tiempo y pudo dar vuelta el marcador, para vencer por 4-2 y así sumar sus primeros puntos del torneo planetario.

El equipo nacional es dirigido por el joven entrenador Ariel Leporati, quien se mostró muy contento en sus declaraciones a nuestro enviado especial de RedGol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, quien sigue a Chile en Qatar.

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La alegría de Ariel Leporati en Qatar

Leporati valoró la actitud de sus dirigidos, que no se pusieron nerviosos a pesar de estar perdiendo por dos goles y sumaron una victoria que los acerca a la siguiente ronda.

“El partido fue una locura, nunca se espera empezar 2-0 en 15 minutos, pero la charla de hoy antes de salir al estadio tenía que ver con eso, con tener valentía, con tener capacidad de sacar nuestra mejor versión en la adversidad”, dijo el estratega.

“Yo sabía y tenía toda la intuición de que este grupo iba a ser capaz de revertir situaciones porque ya lo hemos vivido. No siempre se logra, evidentemente tendremos cosas que seguir mejorando para los próximos partidos, pero estoy muy orgulloso de lo que hicieron dentro de la cancha”, señaló el DT.

Por último, Leporati indicó que “este es un equipo con mucha personalidad, con mucha identidad. Han generado una exigencia interna en el grupo que obliga a que estén todos a tope y en esa línea va la característica principal del equipo”.

El próximo partido de Chile será este martes ante República Dominicana desde las 11:30 horas, y si lo gana, prácticamente abrochará boletos para la fase de eliminación directa del Mundial.