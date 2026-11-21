Lo que era un secreto a voces se empieza a materializar, luego de la reunión de presidentes de las federaciones de este viernes.

Los presidentes de las distintas federaciones sudamericanas se dieron cita en una importante cumbre de la Conmebol este viernes en Barranquilla, aprovechando que en la ciudad colombiana se jugará la final de la Copa Sudamericana.

En la reunión el organismo presidido por Alejandro Domínguez tiene que definir el formato de las próximas Eliminatorias Sudamericanas, el cual aún no está del todo claro.

Además, el cónclave sirvió para definir la sede de la próxima Copa América, a jugarse en 2028, y el secreto a voces toma forma: Estados Unidos se posiciona nuevamente como el país organizador.

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La Copa América se queda de forma permanente en Estados Unidos

El periodista brasileño de Globo Esporte Lauro Jardin, reveló que el timonel de la Conmebol, Alejandro Domínguez, les informó a los presidentes de las 10 federaciones sudamericanas que el país norteamericano será nuevamente la sede de la Copa América.

La información aún no es oficial, pero desde hace años se venía adelantando la determinación del organismo con sede en Luque, debido al éxito económico que tuvo el pasado torneo jugado en Estados Unidos.

Argentina es el actual campeón de la Copa América. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

El alto valor de las entradas que pueden cobrar en el país del Tío Sam, más la infraestructura deportiva, genera que la Conmebol se decante por el gigante estadounidense como sede casi permanente.

La última Copa América se jugó en 2024 en Estados Unidos, donde Argentina le ganó la final a Colombia en Miami, sede que se vio sobrepasada por la gran cantidad de hinchas que llegaron y obligó a atrasar el inicio del partido.

En síntesis

Alejandro Domínguez informó a las federaciones que Estados Unidos organizará la Copa América 2028 .

informó a las federaciones que organizará la . La Conmebol celebró una cumbre en Barranquilla para definir el formato de las Eliminatorias .

celebró una cumbre en para definir el formato de las . Argentina venció a Colombia en la final de la última Copa América 2024 en Miami.