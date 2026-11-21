El cuadro Xeneize se mide este sábado ante el elenco brasileño en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla.

Partidazo. Este sábado desde las 19:30 horas de Chile se define al campeón de la Copa Sudamericana, cuando Boca Juniors y Atlético Mineiro se midan en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla.

El duelo entre Xeneizes y el Galo tendrá presencia chilena, puesto que en el plantel del elenco argentino se encuentran Carlos Palacios y Williams Alarcón, sin embargo, ambos tendrán que esperar por su opción en el banco de suplentes.

Los ex jugadores de Colo Colo no fueron considerados por Rodolfo Arruabarrena para ser desde el arranque, ya que tiene definida su formación para el cotejo ante los brasileños.

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La formación de Boca ante Atlético Mineiro

El ex lateral izquierdo de Universidad Católica decidió que Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado sean los volantes de Boca, por lo que los dos chilenos irán a la banca.

La formación del cuadro Oro y Cielo será con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

Carlos Palacios entrenando en Barranquilla. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

En la antesala al encuentro habló Miguel Merentiel, goleador de Boca, quien señaló a DSports que “sería algo mágico cerrar la Copa con un gol para conseguir el título. Trato de concentrarme para conseguir cosas importantes. Estoy hace más de tres años y costó muchísimo, este grupo demostró carácter y personalidad, la Anual era un título que necesitábamos y ahora será una gran final”.

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán este sábado desde las 19:30 horas de Chile en Barranquilla, y podrás ver el partido a través de las señales de ESPN, Disney+ y DSports.