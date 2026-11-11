Este mediocampista de 25 años que milita en los Xeneizes se mostró muy feliz por volver a las citaciones en la Roja y comparó lo que vive en el gigante argentino a lo que significa estar en la Roja.

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Williams Alarcón fue convocado a la selección chilena a pesar de que está lejos de ser un titular indiscutido en Boca Juniors, club con el que deberá afrontar la final de la Copa Sudamericana. El mediocampista evidentemente recibió bien la sorpresiva citación de Nicolás Córdova.

Y abordó esta experiencia de fecha FIFA doble, que para la Roja significará jugar un par de partidos amistosos ante Colombia. Uno en Cali el 13 de noviembre y el otro, el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional. “Es lindo volver a estar acá con todos mis compañeros. Los conozco y los he estado viendo”, apuntó el Willy.

“Mi estadía en Boca ha sido muy buena, obviamente no he tenido la cantidad de minutos que he querido. Pero la experiencia que he tenido no la viví en ningún otro lado”, añadió Alarcón, quien comenzó su carrera en Colo Colo. También jugó en Unión La Calera, el U.D. Ibiza de España y Huracán de Argentina.

Williams Alarcón ha jugado 13 partidos esta campaña en los Xeneizes, donde totaliza 721 minutos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El exjugador de los albos profundizó sobre eso. “Me ha dado mucho aprendizaje, Boca es un club muy grande y estar acá es parecido. Tengo más compañeros que son también de selección, eso es muy importante”, aseguró el mediocampista de 25 años.

Y sobre volver a Juan Pinto Durán, Alarcón expresó que “me he sentido muy bien y me han tratado muy bien, Nico me hizo saber lo que él quería. Trabaja bastante bien, se nota que es un equipo muy trabajado. Ojalá se vea reflejado en los partidos que se nos vienen”.

Felipe Loyola y Williams Alarcón reciben indicaciones de Nicolás Córdova. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Williams Alarcón asegura que estar en la selección chilena es similar a Boca Juniors

Además de trazar el paralelo entre Boca Juniors y la selección chilena, Williams Alarcón abordó los dos partidos amistosos ante los cafetaleros. “Todos estamos acá para aportar el granito de arena y sumar para que estemos lo más alto posible. Obviamente quiero jugar”, dijo el volante.

Williams Alarcón y Carlos Palacios en la selección chilena. Son compañeros en Boca. (Alejandro Pagni/Photosport).

Y analizó al rival de turno. “Colombia viene de jugar un Mundial, es una gran prueba para nosotros para mostrar de qué estamos hechos. Es un lindo examen para ver en qué nivel estamos”, manifestó el centrocampista de los Xeneizes, donde es compañero del chileno Carlos Palacios.

“Para mí es un partido de Eliminatorias, hay que tomarlo como tal”, sentenció Alarcón, quien quiere aprovechar al máximo su chance de estar en el Equipo de Todos para ganarse el rótulo de indiscutido en las próximas convocatorias. Quién sabe si las hará Córdova…