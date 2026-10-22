El volante central tuvo un afectuoso abrazo con el joven de 19 años, quien se sintió culpable del gol que marcó el cuadro brasileño e incluso hasta después del partido, se vio emocionado hasta las lágrimas.

Pocos segundos después de que Leandro Paredes anotara el gol que sentenció la victoria de Boca Juniors ante Vasco y el paso a la final de la Copa Sudamericana, Leonel Flores vivió un momento muy especial. El promisorio extremo de los Xeneizes había sido reemplazado hace algunos minutos.

El cronómetro marcaba 77 minutos cuando Flores le dejó su lugar a Alan Velasco en el mítico estadio Maracaná. Y la joya del cuadro Azul y Oro no pudo sacarse una jugada de su mente: el descuento que anotó José Luis Rodríguez para igualar la serie.

Fue un tiro inatajable para el golero colombiano Álvaro Montero. Y una vez que el meta no pudo evitar el gol, el lateral izquierdo Lautaro Blanco reprochó duramente al jugador de 19 años, quien no estuvo atento para retroceder a tiempo y marcar al Pumita Rodríguez.

Leonel Flores se lamenta tras el gol de Vasco da Gama. (Getty Images).

Esa jugada le quedó marcada a Flores, quien incluso luego de terminado el encuentro seguía muy emocionado. Hasta las lágrimas. Y mientras todos festejaban con fervor el tanto de Paredes, recibió un tierno gesto de Williams Alarcón que pasó inadvertido en la transmisión de TV.

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Mientras todo Boca celebraba el gol de Paredes a Vasco, Willy Alarcón consoló a Leonel Flores

Boca Juniors vivió con fervor aquel momento del gol de Leandro Paredes a Vasco da Gama que sentenció el paso a la final, donde se medirá con Atlético Mineiro de Brasil, pero Williams Alarcón fue directamente a buscar a Leonel Flores. A esa altura, los dos estaban en el banco de suplentes.

Y en medio del festejo, el mediocampista surgido en las inferiores de Colo Colo le dio un fraterno abrazo a Flores. Un consuelo que se mantuvo por varios segundos e incluso hizo al chileno ganarse unas felicitaciones. “Mira lo que hace Alarcón con Flores, un plantel entero centrado, unido por lo mismo y pensando en el otro. Un sueño”, escribió un tuitero.

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“Tengo un grupo de hombres que tiene un sentido de pertenencia que el hincha lo ve y yo lo palpo. Esperemos lograr algo para la gente y el club, que lo necesita”, apuntó luego del triunfo Rodolfo Arruabarrena, DT de los Xeneizes. Algo muy en línea con lo que destacaron a raíz del apapacho de Alarcón.

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