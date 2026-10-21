El atacante uruguayo que pertenece a Colo Colo estuvo a punto de anotar, pero no pudo en el triunfo del City Torque por 2-0 ante el Galo, que tuvo que resistir más de lo presupuestado para ganar su pase al duelo decisivo en la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro había hecho gran parte del trabajo para pasar a la final de la Copa Sudamericana en su casa con una victoria 3-0. Pero de todas maneras sufrió hasta el último minuto para asegurar la clasificación al juego decisivo, donde chocará ante Boca Juniors.

El Galo cayó por 2-0 ante Montevideo City Torque, aunque el segundo gol del cuadro uruguayo llegó cuando quedaba un minuto de tiempo agregado en el mítico estadio Centenario. De hecho, la apertura de la cuenta también cayó sobre la hora.

Aunque antes de eso, el equipo charrúa obligó a varias intervenciones difíciles al golero Gabriel Delfim, quien tuvo una buena actuación. Pero también estuvo a punto de propiciar el 1-0 con una jugada en la que se confió demasiado ante Salomón Rodríguez.

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Es más, el exariete de Colo Colo estuvo a punto de arrebatarle el balón cuando el marcador estaba sin goles y el cronómetro marcaba 36 minutos. Y recién iniciado el segundo tiempo, un resbalón de Delfim le dejó el balón a Esteban Obregón, quien intentó definir de inmediato sobre el arquero.

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Afortunadamente para el golero, el zaguero central Lyanco estuvo rápido y presto para despejar el peligro al córner. Luego de eso, cuando el reloj marcaba 74 minutos, el ecuatoriano Alan Franco recibió su segunda amonestación. Fue expulsado y se perderá el duelo decisivo ante los Xeneizes.

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City Torque se queda con las ganas de la final y Atlético Mineiro irá por la Copa Sudamericana

A pesar de que era muy difícil revertir la ventaja de Atlético Mineiro, el equipo adiestrado por Marcelo Méndez estuvo muy cerca de hacerlo, aunque los dos goles llegaron muy cerca del final. Quizá demasiado. El primer descuento lo hizo el argentino Kevin Silva en los 89 minutos.

Y en los 90’+3 apareció un gol con toques del fútbol chileno: el ex Huachipato y Universidad de Chile Gonzalo Montes sacó un centro. Y el exdefensor de Universidad Católica Gary Kagelmacher, capitán del City Torque, marcó el 2-0 que celebró con fervor.

Gary Kagelmacher celebró así su gol ante Atlético Mineiro. (Ernesto Ryan/Getty Images)

Pero no sirvió de nada más que hacer más decoroso el resultado. Con el pitazo final, la gente que asistió al estadio ovacionó al City Torque, que logró someter al Galo en la revancha: fueron 31 tiros al arco contra apenas cuatro del elenco de Minas Gerais. Así las cosas, el Mineiro ganó su boleto para jugar la gran final en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla el 21 de noviembre.

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Revisa el compacto del triunfo de Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro