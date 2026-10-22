El volante ofensivo de 34 años sacó la voz para felicitar al Ingeniero por su capacidad de rotación en el plantel en esta campaña tan exigente.

Al igual que ocurrió en la victoria ante el Porto, Isco anotó de penal el gol del triunfo del Betis ante el Feyenoord y así, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini es uno de los cinco clubes con puntaje ideal al cabo de tres partidos de la Champions League.

El experimentado y talentoso volante ofensivo de 34 años sabe que los verdiblancos han tenido un inicio de campaña muy bueno. Pero no quiere dormirse en los laureles. Todo lo contrario. “Muy importante esta victoria, en casa tenemos que sumar de tres. Lo hemos conseguido”, afirmó.

“Queda mucho todavía, pero la mentalidad del equipo es ganar cada partido. No reservarnos ni conformarnos. Contento de nuestra dinámica, orgulloso del equipo y mis compañeros”, añadió Isco, quien vive su tercer año en el cuadro bético. Allí arribó por expresa petición del Ingeniero Pellegrini.

El penal de Isco que desató la fiesta del Betis vs Feyenoord. (Fran Santiago/Getty Images).

Y prosiguió con el contexto de un halago para el experimentado DT chileno de 73 años. “Jugadores como Gio (Lo Celso) o Valentín (Gómez) que vienen jugando menos hicieron un partido increíble, Dani (Ceballos) salió en el segundo tiempo y jugó de maravilla. Necesitamos a todo el mundo enchufado”, aseguró el exfutbolista del Málaga, el Valencia y el Real Madrid.

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Isco destaca a Pellegrini por su capacidad de tener al Betis “todos enchufados”

Isco sabe de sobra lo que significa trabajar bajo la tutela de Manuel Pellegrini y ha podido confirmar en el Betis una de sus principales fortalezas como director técnico. “La temporada es muy larga. Hay lesiones, es una pena lo del Cucho”, manifestó.

Manuel Pellegrini e Isco, un dúo que se entiende a la perfección. (Fran Santiago/Getty Images).

Se refería a la lesión muscular que marginará a Juan Camilo Hernández por unas tres semanas. Aunque sabe que eso es un problema, pero también una oportunidad para quienes esperan su chance. “Es importante que estemos todos enchufados, el míster eso lo hace de maravilla”, aseguró.

Y dejó un desafío para el equipo completo. “Se presenta una temporada muy ilusionante y tenemos que seguir creciendo”, sentenció Isco Alarcón. Por lo pronto, los béticos deben afinar detalles para un nuevo encuentro liguero: el domingo 25 de octubre visitarán al Celta de Vigo a las 12:15.

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de la Champions League 26-27

Betis es uno de los cinco equipos que tiene puntaje ideal en la fase liguera de la Champions League 26-27: nueve unidades de nueve posibles.