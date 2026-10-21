El Ingeniero hizo una modificación que no le gustó para nada al "7" brasileño, quien evidenció su rabia con un gesto que generó muchos comentarios. Aunque el DT chileno sacó a relucir su experiencia y desdramatizó todo.

El Betis vencía por 1-0 al Feyenoord en la tercera fecha de la fase liguera de la Champions League cuando Manuel Pellegrini tomó una decisión que enfureció a Antony. Hizo un cambio cuando el cronómetro marcaba 64 minutos. Sacó al atacante brasileño.

Y mandó en su lugar a Rodrigo Riquelme. Algo que desquició a Antony, quien enfiló automáticamente al camarín. De hecho, en las imágenes de ESPN se vio cómo el exjugador del Manchester United revoleó su chaqueta y la tiró en la escalera.

Por supuesto que eso fue tema para Pellegrini en la conferencia de prensa pospartido. Con su estilo pragmático habitual, el experimentado DT chileno de 73 años explicó todo. “El cambio fue por decisión técnica, estábamos perdiendo el balón”, manifestó el estratego.

Tweet placeholder

“Hay otros jugadores que también son alternativa. Antony fue al vestuario y en un minuto volvió al banco. No hay ningún problema en ese aspecto”, añadió Pellegrini para quitarle gravedad a la queja que hizo el “7”, a quien evidentemente no le gustó nada dejar la cancha en el estadio La Cartuja.

Isco anotó el único gol del partido que Betis le ganó al Feyenoord y celebró junto a Marc Bartra. (Fran Santiago/Getty Images).

ver también Manuel Pellegrini es castigado por La Liga por reclamar contra árbitros ante Barcelona

Pellegrini evita hacer polémica con Antony y celebra el triunfo de Betis vs Feyenoord

Para Manuel Pellegrini, la reacción de Antony no fue un problema y tampoco lo fue el resultado que el Betis firmó ante el Feyenoord. Un 1-0 gracias a un penal de Isco Alarcón, quien nuevamente anotó en la Champions League 2026-2027. Y otra vez valió un triunfo.

Manuel Pellegrini sacó varias cuentas alegres tras vencer al Feyenoord. (Fran Santiago/Getty Images).

“Es muy positivo, ganar tres partidos en Champions no es fácil. Son rivales complicados, punteros en sus ligas. El equipo hizo un primer tiempo muy bueno, con intensidad y posesión de balón”, manifestó Pellegrini, quien quedó muy satisfecho con los 45 minutos iniciales.

De hecho, planteó que “Feyenoord casi no pudo pasar el mediocampo. Después del gol, inconscientemente nos echamos más atrás, pero tuvimos mucha seguridad defensiva”. También festejó la nueva valla invicta que firmó el portero Álvaro Vallés.

ver también Tiembla la selección chilena: figura del Betis pide “encantado” una renovación para Pellegrini

Revisa el compacto del triunfo del Betis vs Feyenoord

Así va el Betis en la tabla de posiciones de la Champions League 26-27

Betis es uno de los cinco equipos que tiene puntaje ideal en la fase liguera de la Champions League 26-27: nueve unidades de nueve posibles.