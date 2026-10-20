Alexis Sánchez va por su primer título: las cuotas para la final de Montreal vs Forge por el Campeonato Canadiense

El Niño Maravilla tendrá una nueva oportunidad para hacerse con un trofeo. Repasamos las apuestas para la final de CF Montreal vs Forge.

Cuotas 1X2 Cuotas: CF Montreal vs Forge Cuotas ofrecidas por 1xBet CF Montreal 1.63 1XBET Empate 3.6 1XBET Forge 4.51 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 21 de octubre, a las 20:00 horas (de Chile), el CF Montréal de Alexis Sánchez disputará la final del Campeonato Canadiense ante Forge FC en el Saputo Stadium. El ganador levantará la Copa Voyageurs y clasificará a la Concachampions del próximo año.

El Niño Maravilla viene de disputar los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Seattle Sounders. Pese a ubicarse en el último puesto de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), el club sigue en carrera en la competencia canadiense y tendrá la oportunidad de volver a conquistar el título. A continuación, repasamos las estadísticas, el estado de forma de ambos equipos y las cuotas.

Alexis Sánchez busca su primer título con CF Montréal

El CF Montréal de Alexis Sánchez atraviesa una campaña muy complicada: con 25 puntos, ocupa el último lugar de la MLS. Sin embargo, esto no le impidió mantenerse en competencia hasta las últimas instancias del Campeonato Canadiense. En la primera ronda, goleó por 5-0 a Calgary Blizzard; posteriormente, superó a Vancouver FC por 2-1 tanto en la ida como en la vuelta. En semifinales, eliminó a Vancouver Whitecaps, ganador de las últimas cuatro ediciones, tras empatar 1-1 en el partido de ida y vencer por 2-1 en la revancha.

El club ha conquistado este trofeo en cinco ocasiones: 2008, 2013, 2014, 2019 y 2021. Por ello, cuenta con experiencia en este tipo de definiciones y buscará volver a levantar la copa. Además, la final se disputará en Montreal, lo que representa una ventaja para el equipo del chileno.

Cabe recordar que el tocopillano suma 21 títulos en su carrera: 17 a nivel nacional con clubes, dos internacionales con el FC Barcelona y dos Copas América con la Selección Chilena.

Resultado del partido: CF Montreal – 1.63 en 1xbet

Forge no ha podido conquistar el Campeonato Canadiense

Forge milita en la Canadian Premier League, torneo que comenzó en 2019, y es el equipo con más títulos de la competición. Se consagró campeón en las ediciones de 2019, 2020, 2022 y 2023, además de terminar como subcampeón en 2021 y 2024. Actualmente, comparte la cima de la tabla de posiciones de la temporada regular con Cavalry. Ambos equipos se clasificaron a las semifinales del certamen.

Pese a su dominio en la liga, Forge no ha logrado repetir ese éxito en el Campeonato Canadiense. Su mejor actuación en este torneo fue el subcampeonato obtenido en 2020.

Resultado del partido: Forge – 4.51 en 1xbet

Si te interesan las cuotas y apuestas en los deportes, puedes visitar los pronósticos deportivos de RedGol: encontrarás análisis, estadísticas y picks de los mejores partidos del fútbol nacional e internacional.

CF Montreal vs Forge: últimos enfrentamientos