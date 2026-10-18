El francés Philipp Eullaffroy destacó que el tocopillano "tuvo una primera parte de gran calidad", y reconoce que cuando se repliegan "sus cualidades destacan menos".

Por tercera vez desde que llegó al CF Montreal, el delantero chileno Alexis Sánchez estuvo en cancha durante los 90 minutos y fue importante para que su equipo rescatara un valioso empate por 1-1 en su visita a Seattle Sounders por la MLS.

De hecho, desde los pies del tocopillano salió el gol del cuadro canadiense, cuando en el círculo central habilitó a su compañero Noah Streit, quien después dejó sólo frente al arco al ucraniano Hennadiy Synchuk para abrir el marcador en Lumen Field.

Luego del encuentro en Seattle, el técnico de Montreal, Philipp Eullaffroy, no escatimó en elogios para Alexis al destacar su influencia en el juego de su equipo, aunque reconoce que cuando les toca defender, la misma tiende a desaparecer.

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DT de Montreal defiende el papel de Alexis Sánchez

“Tuvo una primera parte de gran calidad. Cuando sufrimos un poco más y nuestro bloque se repliega, sus cualidades destacan menos“, afirmó en conferencia de prensa el estratega francés que dirige al conjunto canadiense.

Al consultarle por la influencia de Alexis Sánchez en el juego del Montreal, Eullaffroy respondió que “fue valioso con el balón y orquestó muy bien el juego ofensivo“, para luego destacar lo hecho por su equipo que sigue en carrera por entrar a Playoffs.

“Hemos demostrado nuestra mentalidad y no nos vamos a rendir solo porque haya una final. El partido contra los Sounders fue importante para prepararnos lo mejor posible para esa final. Supimos gestionar el ritmo del juego y la carga de trabajo“, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Maravilla?

Este miércoles 21 de octubre, el Montreal de Alexis Sánchez jugará la Final del Campeonato Canadiense contra el Forge FC desde las 20:00 horas. Si ganan el título, clasificarán a la edición 2027 de la Concachampions.

En síntesis