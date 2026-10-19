Una locura se vive por la campaña del ex delantero con los Canarios. Son líderes de la Primera B restando solo dos fechas.

Humberto Suazo ha encabezado un campañón al mando de San Luis de Quillota. Uno de los jugadores de su plantel habló sobre lo que es Chupete en su faceta de entrenador.

El hombre venido del planeta gol decidió retirarse, colgar los botines y ponerse el buzo de entrenador de inmediato. Nada de descanso ni de vacaciones. Tuvo un inicio difícil, pero aguantó las malas y hoy disfruta de las buenas. Restando solo dos fechas para el fin de la Primera B, es el líder del torneo.

El Chupete entrenador

Danilo Catalán, uno de los los futbolistas de San Luis de Quillota, habló de lo que ha sido esta campaña de Humberto Suazo como técnico. El jugador destacó que lo que la exigencia que ponía el ex delantero en la cancha, ahora la plasma como entrenador.

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“Yo que estuve con el Suazo jugador, siempre me llamó la atención que es muy exigente. Hasta en los rondos estamos siendo muy competitivos; hay que ganar todo. Entonces no sé si me marca tanto, porque ya lo conocía como jugador. También es una persona muy cercana como entrenador”, indicó Catalán a Radio ADN.

Para Catalán, una de las claves del éxito es el buen grupo que armó Chupete. “Al estar este año en San Luis, que es como su segunda casa, y además que armó un plantel con casi puros excompañeros, entonces siento que él se siente muy cómodo con eso”, agregó el jugador.

Humberto Suazo está cerca de la hazaña con San Luis. Imagen: Photosport

Humberto Suazo tuvo grandes entrenadores en su carrera, pero uno que lo marcó a fuego fue Marcelo Bielsa. Con el rosarino en La Roja, también compartió con Luis María Bonini. Para Catalán, Chupete tiene como inspiración al campeón con Newell’s Old Boys.

“Yo creo que sí, de repente cuando entrenamos él saca historias del profe Bielsa, de Bonini o nos va contando lo que ellos iban realizando en el Mundial. No hay para qué comentarlo, es un gran entrenador y él varias cosas las ha sacado de ahí“, cerró Danilo Catalán.