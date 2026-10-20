“Las reglas deben respetarse”: Universidad Católica reclama contra reprogramación de la ANFP

El cuadro dirigido por Daniel Garnero va a cumplir un mes sin jugar y ahora pide cambiar el partido ante Audax Italiano del próximo 28 de octubre.

Los frentes de mal tiempo han afectado directamente la realización de la Liga de Primera. Situación que ha afectado directamente a Universidad Católica por los daños que se han registrado en la comuna de Las Condes.

El tema es que para este 25 de octubre se espera el retorno a la cancha. Lo que será ante Unión La Calera, elenco que enfrentó el pasado 26 de septiembre por Copa Chile y que terminó con su eliminación del torneo.

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Por lo que tras un mes sin fútbol, vuelve a saltar a la cancha y que corta está racha de no tener actividad. Sin embargo, ya hay un reclamo formal desde la dirigencia contra la ANFP por otro partido reprogramado.

Esto tiene relación con el encuentro ante Audax Italiano y que en primera instancia se iba a jugar el 10 de octubre. Sin embargo, por los daños mencionados en la comuna donde se ubica el Claro Arena, fue suspendido. Lo mismo que pasó con la final de la Copa de la Liga.

UC reclama contra reprogramación: tendrá partido a tres días del clásico

Desde Cruzados se indicó que se presentó un reclamo formal ante la ANFP por el encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano. Lo que está programado para el 28 de octubre.

En el comunicado se apunta al artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327 que establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional. Lo que exige la Delegación Presidencial.

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“Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia. Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes”, enfatizaron.

Reclamo que también tiene relación con el desempeño de los cruzados. Es que esa semana que debe recibir a Audax, a los tres días debe disputar el clásico universitario ante Universidad de Chile. Lo que será clave por la lucha por el Chile 2. Por lo que nadie quiere dar un centímetro de ventaja en la recta final del campeonato.