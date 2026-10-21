“Qué noche”: Audax Italiano se suma a los festejos de Boca Juniors por histórico registro en Copa Sudamericana

El cuadro nacional aprovechó su minuto de fama y también festejó la victoria sobre Vasco en Brasil.

La Copa Sudamericana ya tiene a su primer finalista: Boca Juniors. El cuadro xeneize logró dar vuelta la llave luego de caer por la cuenta mínima en el partido de ida en la Bombonera. Ahora en el Estadio Maracaná se jugó todas sus fichas y logró un heroico triunfo por 3-1.

Lo que fue celebrado con todo por los hinchas xeneizes que van en busca de un nuevo trofeo para agrandar su vitrina. Sin embargo, en Chile la victoria también se festejó.

ver también “La regaló”: La jugada de Alan Saldivia que lo condenó ante Boca Juniors

Es que ahora fue Audax Italiano el que también se subió al carro de la victoria pero por motivos más que especiales. Es que Boca Juniors y el cuadro nacional tienen algo en común que muy pocos pueden decir: ambos vencieron a Vasco en Brasil.

En está edición 2026 de la Copa Sudamericana, fueron los únicos elencos que lograron doblegar al elenco de Río de Janeiro en su casa. “Solo dos equipos le ganaron a Vasco en Brasil por Sudamericana”, destacó la cuenta oficial del Audax.

En aquella jornada del 14 de abril, Brener abrió el marcador al cierre de la primera etapa. Pero Michael Vadulli en el 62’ y Franco Troyansky en el 86’ lo dieron vuelta y permitieron el triunfo por 2-1. Lo que no estuvo ajeno a polémicas ya que el cobro desde los doce pasos estuvo marcado por el llamado del VAR.

Incluso para algunos el triunfo de los “tanos” toma mayor relevancia ya que fue en el Estadio Sao Januario y que es donde generalmente hace de local el Vasco. Recinto donde hace valer su localía con todas sus letras. Por lo que aquella jornada permite bordarse una estrella a los hinchas de Audax.

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Ahora Audax Italiano vuelve a jugar este viernes 23 de octubre cuando reciba a Huachipato por la Liga de Primera. Lo que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 20:00 horas.

Tras ello, tendrá el duelo pendiente ante Universidad Católica el 28/10 en el Estadio Claro Arena. Encuentro que fue suspendido por el aluvión que se registró en Las Condes a principio de mes.