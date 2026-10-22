De Atacama a Magallanes: Universidad de Santiago acoge Campeonato Nacional de Karate 2026

El evento se está realizando los días 22 y 23 de octubre en el gimnasio de la casa de estudios superiores. En la cita participan 85 deportistas y nueve instituciones educativas.

Nueve instituciones de educación superior y 85 deportistas de distintas partes del país están participando en el Campeonato Nacional Universitario de Karate 2026 que se está desarrollando, entre el 22 y 23 de octubre, en el gimnasio de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Estos combates se pueden seguir, en directo, a través de la señal de Radio Usach (94.5 FM), la señal online de Diario Usach y desde el canal de YouTube de UESTV.

Además de la Usach, la institución anfitriona, en la cita deportiva también lucharán por medallas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Atacama, la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, la Universidad de O’Higgins, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Tecnológica Metropolitana.

De esta manera, durante dos días se estarán desarrollando competencias de kata y kumite en categorías masculinas y femeninas.

La Usach cuenta con una competencia de karate muy entretenida

El desafío de los participantes en el torneo de karate

Para Víctor Jara, integrante de la selección de karate de la Universidad de Santiago (en la categoría de kumite individual -60 kg), y estudiante de último año de la carrera de Derecho, “es bonito ponerle el cierre a esta etapa dentro de la Usach, mi casa de estudios”.

Agregó que “veo el campeonato con harta emoción y expectativa para llevarme un buen recuerdo. Y ya se está logrando porque se está haciendo bastante bonito este campeonato”.

Por su parte, Cristián Espíndola, jefe del Departamento de Gestión del Deporte de la Universidad de Santiago de Chile, señaló que “este año estamos con toda la energía y el ánimo. Sabemos que estos eventos traen vida a la universidad y se disfrutan, se pasa bien”.

ver también ¿Y si pasará en Chile? Club paraguayo impone polémico código de vestimenta por ropa que usó una fotógrafa

Espíndola también destacó la cobertura que los medios de comunicación de la Universidad de Santiago están realizando en la cita. “Estamos agradecidos que la radio y la televisión de la Usach nos esté apoyando, y que UESTV esté transmitiendo porque para el estudiante es un mensaje súper positivo: no solamente estás desarrollando tu disciplina deportiva por tu universidad, dándolo todo, sino que también hay un reconocimiento a tu labor”.

La retransmisión de lo mejor del evento estará disponible el sábado a través del canal de televisión abierta de Radio Usach o por internet a través de www.diariousach.cl