Pronósticos O’Higgins vs Cobresal: se juegan puntos vitales para alejarse del descenso

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en O'Higgins vs Cobresal, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 En los últimos tres partidos de O’Higgins como local entre Copa Chile y Liga de Primera hubo dos o tres goles. Cobresal registró la misma tendencia en cuatro de sus últimas seis visitas ligueras. 1xBet 2.14 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 O’Higgins tuvo al menos un gol antes del minuto 30 en cinco de sus últimos siete partidos como local. Cobresal repitió esta tendencia en seis de sus ocho visitas recientes en la competencia. 1xBet 1.60 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Arnaldo Castillo Arnaldo Castillo vuelve tras cumplir una suspensión y llega en racha: marcó en sus últimas seis apariciones por Copa Chile y suma seis goles en sus últimos siete partidos con O’Higgins, además de 21 tantos en 49 encuentros. 1xBet 1.88 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

O’Higgins y Cobresal se enfrentarán este sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente, por la fecha 25 de la Liga de Primera, en un compromiso clave para la parte baja de la tabla de posiciones.

Ambos elencos se encuentran fuera de la zona de descenso, pero corren serio riesgo de caer en ella. El Capo de Provincia ganó apenas uno de sus últimos siete partidos en el torneo y ocupa el decimotercer puesto, con 27 puntos. El Minero, en tanto, perdió solo uno de sus cinco encuentros más recientes y se ubica justo por debajo del Celeste, con 25 unidades, apenas dos más que Universidad de Concepción, que actualmente estaría perdiendo la categoría.

Con este juego en el horizonte, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de O’Higgins vs Cobresal, para que consideres a la hora de realizar tus apuestas.

O’Higgins y Cobresal llegan con tendencia a los dos o tres goles

En los últimos tres partidos de O’Higgins como local, entre la Copa Chile y la Liga de Primera, se marcaron dos o tres goles.

Esta misma tendencia se registró en cuatro de los últimos seis encuentros de Cobresal como visitante en el torneo, con un total de entre dos y tres tantos.

Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 – 2.14 en 1xbet

La primera media hora tendrá al menos una emoción

En cinco de los últimos siete partidos del Capo de Provincia como local en el certamen, se registró al menos un gol antes del minuto 30.

Esta misma tendencia se observó en seis de los últimos ocho encuentros del Minero como visitante en la competencia, con uno o más tantos durante la primera media hora de juego.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.60 en 1xbet

Vuelve Castillo tras la suspensión

Arnaldo Castillo cumplió su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero ha sido determinante para el Celeste, ya que marcó en sus últimas seis apariciones en la Copa Chile: convirtió en los partidos de ida y vuelta, tanto en las series frente a Deportes Santa Cruz como ante Deportes Concepción.

El atacante registra seis goles en sus últimos siete encuentros con el Capo de Provincia. En total, suma 21 tantos en 49 compromisos disputados entre todas las competiciones.

Anotará un gol en cualquier momento: Arnaldo Castillo – 1.88 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1xBet O’Higgins 1.59 1XBET Empate 3.90 1XBET Cobresal 4.74 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si estás considerando apostar en este encuentro de la Liga de Primera, puedes consultar la guía con opiniones sobre 1xbet para conocer las características de la plataforma, sus mercados deportivos y otros aspectos relevantes antes de elegir dónde realizar tus pronósticos.

Historial de O’Higgins vs Cobresal: últimos partidos