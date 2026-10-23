Uno que por años estuvo vistiendo de azul le dio con todo a Gabriel Castellón y compañía. Dice que la altura de un golero no es tema en el fútbol.

Mientras U de Chile pelea el Chile 2 de la Liga de Primera, rumbo a Copa Libertadores, un verdadero cachetazo le dieron a Gabriel Castellón. Es que un ex portero azul habló del momento que vive el “Flaco” y no en muy buenos términos.

Durante el espacio en TV Sanhueza, Roberto “Tomatín” Rojas alzó la voz y fiel a su estilo no se guardó nada. El golero que defendió a los azules entre 1997 y el 2000 dijo que con su nivel en esos años sería más que titular actualmente.

“En Chile, esa cuestión de los arqueros grandes es mentira. Si yo estuviese en los mismos tiempos ahora, igual estaría jugando. Me encuentro mucho mejor que varios de los arqueros que están, pero 20 mil veces mejor”, lanzó.

Se ve firme atajando en la actual U de Chile

Roberto “Tomatín” Rojas fue puesto a prueba por el periodista Álvaro Sanhueza, quien le preguntó abiertamente “nombrate a dos porteros actuales que te encuentres mejor que ellos”. El ex U de Chile respondió al instante.

“En estos momentos me puedo parar en el arco de la U, yo me puedo parar ahí. En los tiempos de los años 90 y ahora el 2026 que tanto dicen que ha cambiado el fútbol”, lanzó.

Consultado ante la pregunta abierta de si es mejor que Gabriel Castellón, Tomatín volvió a responder: “Yo ahora me puedo parar en el arco de la U perfectamente, pero perfectamente”.

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El golero, además de defender a U de Chile y ser banca de Sergio Vargas, pasó por clubes como La Serena, O’Higgins, Puerto Montt, Temuco y Unión Española. Viene de dejar su cargo como gerente deportivo en el Pije.