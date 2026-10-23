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Fútbol Chileno

“Creer todos juntos”: el mensaje de San Luis del Chupete Suazo para ser campeón

En Quillota se agotaron las entradas para el partido de San Luis ante Recoleta, en el que esperan levantar la copa de campeón.

Por Felipe Escobillana

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Chupete Suazo puede consagrarse campeón de Primera B con San Luis
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTChupete Suazo puede consagrarse campeón de Primera B con San Luis

San Luis tiene la chance de titularse campeón de Primera B este sábado en el Lucio Fariña de Quillota, cuando enfrenten a Deportes Recoleta. Para eso los canarios deben ganar y esperar que Cobreloa empate o pierda ante Rangers, en Talca.

Para el duelo, que se disputará a las 17.30 horas, no quedan entradas disponibles. Las siete mil que se pusieron a la venta se agotaron en 48 horas, lo que refleja el entusiasmo que hay entre los fanáticos.

El mensaje es uno solo. Así lo reflejó San Luis en sus redes sociales, al señalar que se debe “creer” y deben estar “todos juntos” en este momento tan especial para la institución.

Humberto Suazo el gran artífice de San Luis

En la V Región confiaron en Humberto Suazo para comandar este proceso. Tras un inicio dubitativo, el Chupete comenzó a conseguir buenos resultados y alcanzó la punta de la tabla hace dos semanas.

Chupete Suazo tiene la chance de ser campeón en Primera B. Foto: San Luis

Chupete Suazo tiene la chance de ser campeón en Primera B. Foto: San Luis

Ahora le falta dar el paso definitivo. A falta de dos encuentros, tiene dos puntos de ventaja ante el cuadro loíno, por lo que la chance de dar la vuelta olímpica existe tanto este fin de semana como para la última jornada, ante San Marcos en Arica.

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La ANFP llevará la copa hasta Quillota este sábado, considerando la posibilidad de que se consagren campeones. Un asunto que Suazo trabaja con sus jugadores para que la ansiedad no los consuma.

“Siempre cauto. Seguimos compitiendo, seguimos en la parte alta y lo importante es que el equipo gane”, manifiesta constantemente el Chupete, que no quiere distraerse en búsqueda del objetivo final.

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