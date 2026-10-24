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Fútbol chileno

“Por decisión mía quedó fuera”: DT de Audax explica por qué Damián Pizarro no juega

Patricio Graff se refirió al complicado presente que vive el delantero formado en Colo Colo.

Por César Vásquez

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Damián Pizarro no levanta cabeza en Audax.
© PhotosportDamián Pizarro no levanta cabeza en Audax.

Damián Pizarro vive un complejo presente en Audax Italiano. En el último encuentro no fue considerado y su entrenador, Patricio Graff, detalló su situación.

Pizarro irrumpió con fuerza en Colo Colo y se transformó rápidamente en titular, incluso llegando a debutar en la selección chilena. Sin embargo, poco a poco comenzó a exhibir fallas de cara al gol. Fue transferido a Europa y ahí comenzó su calvario.

Graff revela el presente de Pizarro

Luego de estar en Udinese de Italia, Le Havre de Francia y Racing de Argentina, a mediados de este 2026 Damián Pizarro decidió regresar a Chile. Fue Audax Italiano el club que lo recibió con el afán de relanzar su carrera, pero está sucediendo todo lo contrario.

Pizarro no ha podido destacar en los Itálicos. De hecho, todavía ni anota. En una nueva fecha enfrentaban a Huachipato, empate donde Patricio Graff decidió no convocarlo pese a estar bien físicamente. El mismo entrenador de los floridanos explicó por qué lo dejó fuera.

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Damián está en un proceso de mejora. Hoy, por decisión mía, quedó fuera de la citación, también entendiendo que el miércoles había un partido, y el lunes otro, todo muy apretado”, señaló el DT argentino.

Pese a lo anterior, Graff aseguró que Pizarro está evolucionando, por lo que pronto podría estar de regreso en la cancha. “Hubo otros jugadores que quedaron afuera también, pero, sinceramente, a Damián lo veo mucho mejor“, cerró el entrenador.

Damián Pizarro no ha tenido fortuna en Audax. Imagen:

Damián Pizarro no ha tenido fortuna en Audax. Imagen:

Damián Pizarro suma 7 partidos en Audax Italiano, todavía sin convertir. De hecho, el último gol del delantero de 21 años fue el 12 de mayo de 2024, cuando por Colo Colo le hizo, curiosamente, un doblete a su actual club. Suma más de dos años sin celebrar. Una eternidad para un atacante.

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