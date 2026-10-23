Aníbal Mosa solicitó que se unan las dos listas que buscan la presidencia de la ANFP. La idea ya contó con el apoyo de cuatro clubes.

El fútbol chileno atraviesa un delicado institucional de bastante incertidumbre. No solamente por las elecciones de la ANFP que se llevarán a cabo el 19 de noviembre, sino también porque se deberá separar a la Federación en los próximos meses.

A eso se suma que la gestión de Pablo Milad dejó muchas dudas, por lo que el oficialismo que presenta la candidatura de Jorge Yunge no convence entre los presidentes de los clubes.

El problema es que su contendor Jorge Uauy, con apoyo de Juan Tagle, tampoco convence. Ante este escenario, apareció Aníbal Mosa para solicitar un escenario salomónico que una al fútbol chileno.

Aníbal Mosa propone unidad en el fútbol chileno

La propuesta de Mosa a la ANFP: lista única

Según detalla Dale Albo, en la reunión informativa que se llevó a cabo con el Consejo de Presidentes el presidente de Colo Colo llegó con esta revolucionaria propuesta a menos de un mes de las elecciones.

Sugirió que se levante una lista de consenso por el bien del fútbol chileno, que tenga a dirigentes de ambos bandos para que la unidad reine en Quilín. De esta manera, el compromiso sería mayor por parte de todas las instituciones.

Entiende que una división no es lo adecuado para el momento institucional que se atraviesa y nombró a Colo Colo como ejemplo, por el problema que tuvo durante muchos años con el bloque Vial.

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Mosa recibió apoyo. La propuesta no suena tirada de las mechas, por lo que inmediatamente Audax Italiano, O’Higgins, Everton y Universidad de Chile respaldaron al empresario de origen sirio.

La lista encabezada por Yunge se abrió a analizar el asunto, todo lo contrario a lo que sucedió con Uauy. “No le gustó mucho la idea”, señala el citado medio, lo que refleja que en el fútbol chileno hay agua y aceite.

El lobby de las próximas semanas será clave para ver si se logra una unidad que tendría a Mosa como el Rey Salomón de la ANFP.