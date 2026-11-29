El fanático de los albos lamentó el precio de los abonos que puso ByN para los hinchas albos de cara al 2027.

Una polémica de aquellas protagonizó Aníbal Mosa en el último partido de local de Colo Colo de este 2026. El Presidente de ByN fue encarado por un hincha que le reclamó por los precios de los abonos para el próximo año.

“¿Qué pasó los abonos? Acuérdese de los hinchas. Somos del pueblo”, fue el reclamo del fanático albo que enfrentó al empresario en la entrada del sector de Océano. Los precios van desde $201.000 en Arica hasta más de un millón en el sector de Rapa Nui.

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“No los subimos. Si te metes ahora te sale lo mismo”, replicó Mosa ante la acusación. Lo que fue captado por la ágil cámara de Redgol. Según la cuenta oficial de Colo Colo, los abonos mantienen los precios y tienen el descuento por el costo de servicio si lo adquieren antes del 31 de diciembre.

Pero esto no dejó contento al hincha albo que le dijo lo que muchos piensan a Mosa. “Compró la mitad del club y nos cagó con los abonos. No le estoy faltando el respeto. Nos cuesta mucho comprar el abono”, recalcó el forofo que no se guardó nada.

El registro rápidamente se hizo viral y llegó a superar los 11 mil me gusta de los hinchas albos que se vieron representados por el fanático que apretó a Mosa.

CSyD reclama por el alza de los abonos

El tema es que hace rato se viene generando polémica por el precio de los abonos. Incluso el Club Social y Deportivo puso el grito en el cielo por la falta de beneficios y apoyo a los socios.

“Solicitamos a ByN restituir la preventa y el descuento para las socias y socios del Club Social y Deportivo Colo Colo en la adquisición de los abonos 2027”, indicaron. Por lo que todavía se espera el gesto desde la concesionaria.

Mientras tanto, ByN sigue con la venta de sus abonos y que contempla los partidos de local en la Liga de Primera, fase de grupos de Copa Chile y de la Copa de la Liga. En tanto para la Copa Libertadores, se espera la resolución de Conmebol por el castigo a los partidos de local. En caso de ser positiva, se podrá acceder preventa exclusiva para los abonados.