Gokú salió en defensa de U de Chile y le recordó la historia al presidente de Blanco y Negro, quien alegó tras el caso Javier Correa.

Siguen los coletazos del último Superclásico y los dichos de Aníbal Mosa trajeron rápida respuesta. El presidente de Blanco y Negro salió a defender a Colo Colo tras la denuncia de la U, que tuvo posterior castigo contra Javier Correa.

“Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable, estamos entre los sapos y un rey feudal”, reclamó Mosa.

Sin embargo, Diego Rivarola pegó de vuelta desde la tribuna de U de Chile y le contestó rápidamente al timonel albo. Bajo su tribuna en el programa en ESPN F90 Chile, Gokú se puso la camiseta azul una vez más.

Rivarola le recuerda la historia a Colo Colo

Diego Gabriel Rivarola estalló en TV y se las cantó clarita a Aníbal Mosa y compañía. Ahí sacó a colación una denuncia antigua de Colo Colo, donde también hubo consecuencias para Nicolás Castillo en ese entonces.

Rivarola pegó de vuelta tras los dichos de Mosa.

“Lo que pasa que depende del lado que estés, sos sapo o sos llorón. Es tan fácil decir eso hoy, es una palabra que no identifica a nadie, no sé a qué quieren llegar con esa palabra”, partió diciendo.

Fue ahí que sacó al baile un alegato albo, diciendo que “ojo que hace un par de años cuando (Nicolás) Castillo dijo que el Monumental era un vertedero, ¿qué hizo Colo Colo? Denunció, entonces ahí tienes a los sapos”.

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“Hay que cuidar la palabra, esto da vueltas y han habido otras veces más. Hay que tener cuidado en el lugar que estás”, cerró el ídolo y ex goleador de Universidad de Chile.