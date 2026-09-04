La ANFP designó a Gastón Philippe para dirigir el duelo del Cacique por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Colo Colo afina los últimos detalles para visitar a Huachipato en un partido clave para mantener el liderato en la Liga de Primera. A pocos días del encuentro, la ANFP confirmó al equipo arbitral que impartirá justicia en Concepción.

La Comisión de Árbitros designó a Gastón Philippe como juez principal del compromiso. Una elección que llama la atención en Macul debido a algunos polémicos antecedentes del árbitro con el Cacique.

Gastón Philippe dirigirá el partido entre Colo Colo y Huachipato.

El anterior cruce de Gastón Philippe con Fernando Ortiz

Uno de ellos ocurrió durante la Copa Chile 2025. En el duelo frente a Deportes Limache, Claudio Aquino recibió una infracción dentro del área que Philippe decidió no sancionar como penal.

Ese mismo año, el árbitro había sido designado para trabajar en el VAR del encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica, pero posteriormente la ANFP decidió reemplazarlo.

El antecedente más reciente ocurrió el 13 de mayo de 2026, cuando Philippe dirigió la derrota por 1-0 de Colo Colo frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

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Aquella jornada terminó con Fernando Ortiz expulsado y el entrenador albo posteriormente cuestionó el arbitraje, “Le expresé al árbitro que para mí un juez de primera debe tener carácter, tomar decisiones en el momento”, señaló el DT argentino.

Ortiz también aseguró que nunca insultó al juez: “Hubo muchas equivocaciones, corroboran o no. Nunca le falté el respeto ni lo insulté”. Ahora ambos volverán a encontrarse en un duelo importante para las aspiraciones del Cacique en el campeonato.

Philippe tendrá como asistentes a Alejandro Molina y Manuel Marín, mientras Manuel Vergara será el cuarto árbitro. En el VAR estará Piero Maza, acompañado por Edson Cisternas como AVAR.

En resumen…