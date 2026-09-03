Colo Colo ya puede ordenar su calendario para un septiembre que tendrá varios desafíos importantes. La ANFP oficializó la programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde el equipo de Fernando Ortiz deberá enfrentar a Audax Italiano.
El Cacique llegó a esta instancia después de quedarse con el primer lugar del Grupo E con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. O’Higgins terminó segundo con 11 unidades.
Su rival será Audax Italiano, que consiguió avanzar como segundo del Grupo G por detrás de Deportes Santa Cruz.
Colo Colo vs Audax Italiano ya tiene fecha por Copa Chile.
¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por Copa Chile?
La llave comenzará el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas, cuando albos e itálicos disputen el partido de ida, pero hay un detalle, el estadio para el primer encuentro todavía no fue confirmado y deberá ser informado próximamente.
La definición llegará apenas tres días más tarde. La revancha quedó programada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, donde Colo Colo buscará sellar su clasificación frente a sus hinchas.
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El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final, instancia en la que deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.
Antes de pensar en Copa Chile, el equipo de Fernando Ortiz tendrá otros dos compromisos por la Liga de Primera. El 6 de septiembre visitará a Huachipato en el Ester Roa y el 13 de septiembre recibirá a Deportes Concepción en el Monumental.
Calendario Colo Colo en septiembre
|Fecha
|Partido
|Hora
|Estadio
|Torneo
|6 de septiembre
|Huachipato vs. Colo Colo
|17:00
|Ester Roa Rebolledo
|Liga de Primera – Fecha 22
|13 de septiembre
|Colo Colo vs. Deportes Concepción
|17:30
|Monumental
|Liga de Primera – Fecha 23
|22 de septiembre
|Audax Italiano vs. Colo Colo
|20:30
|Por confirmar
|Copa Chile – Octavos ida
|25 de septiembre
|Colo Colo vs. Audax Italiano
|20:00
|Monumental
|Copa Chile – Octavos vuelta
En resumen…
- Colo Colo vs Audax jugarán la ida el 22 de septiembre a las 20:30 horas.
- La revancha será el 25 de septiembre a las 20:00 en el Monumental.
- El ganador enfrentará a Ñublense o Deportes Puerto Montt en cuartos de final.