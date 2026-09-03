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Colo Colo

Colo Colo ya tiene fecha para la Copa Chile: ANFP confirma cuándo jugará ante Audax Italiano

El Cacique ya conoce la programación de su llave por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo ya tiene agenda para la Copa Chile.
© PhotosportColo Colo ya tiene agenda para la Copa Chile.

Colo Colo ya puede ordenar su calendario para un septiembre que tendrá varios desafíos importantes. La ANFP oficializó la programación de los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde el equipo de Fernando Ortiz deberá enfrentar a Audax Italiano.

El Cacique llegó a esta instancia después de quedarse con el primer lugar del Grupo E con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. O’Higgins terminó segundo con 11 unidades.

Su rival será Audax Italiano, que consiguió avanzar como segundo del Grupo G por detrás de Deportes Santa Cruz.

Colo Colo vs Audax Italiano ya tiene fecha por Copa Chile.

Colo Colo vs Audax Italiano ya tiene fecha por Copa Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por Copa Chile?

La llave comenzará el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas, cuando albos e itálicos disputen el partido de ida, pero hay un detalle, el estadio para el primer encuentro todavía no fue confirmado y deberá ser informado próximamente.

La definición llegará apenas tres días más tarde. La revancha quedó programada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, donde Colo Colo buscará sellar su clasificación frente a sus hinchas.

Calendario de Colo Colo en septiembre: solo dos partidos confirmados y la Copa Chile en suspenso

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Calendario de Colo Colo en septiembre: solo dos partidos confirmados y la Copa Chile en suspenso

El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final, instancia en la que deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

Antes de pensar en Copa Chile, el equipo de Fernando Ortiz tendrá otros dos compromisos por la Liga de Primera. El 6 de septiembre visitará a Huachipato en el Ester Roa y el 13 de septiembre recibirá a Deportes Concepción en el Monumental.

Calendario Colo Colo en septiembre

Fecha Partido Hora Estadio Torneo
6 de septiembre Huachipato vs. Colo Colo 17:00 Ester Roa Rebolledo Liga de Primera – Fecha 22
13 de septiembre Colo Colo vs. Deportes Concepción 17:30 Monumental Liga de Primera – Fecha 23
22 de septiembre Audax Italiano vs. Colo Colo 20:30 Por confirmar Copa Chile – Octavos ida
25 de septiembre Colo Colo vs. Audax Italiano 20:00 Monumental Copa Chile – Octavos vuelta

En resumen…

  • Colo Colo vs Audax jugarán la ida el 22 de septiembre a las 20:30 horas.
  • La revancha será el 25 de septiembre a las 20:00 en el Monumental.
  • El ganador enfrentará a Ñublense o Deportes Puerto Montt en cuartos de final.
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