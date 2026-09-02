El atacante argentino recibió dos fechas de suspensión por sus gestos en el Superclásico y se perderá dos partidos.

Colo Colo recibió una importante noticia pensando en sus próximos desafíos por la Liga de Primera 2026. Javier Correa fue sancionado con dos fechas de suspensión por el Tribunal de Disciplina tras los polémicos gestos realizados durante los festejos del Superclásico 200.

El delantero argentino fue captado por las cámaras durante las celebraciones posteriores a la victoria alba sobre Universidad de Chile, situación que terminó provocando su castigo.

Correa se perderá los partidos frente a Huachipato y Deportes Concepción.

¿Qué partidos se perderá Javier Correa en Colo Colo?

El primer encuentro en el que Correa deberá cumplir su suspensión será ante Huachipato, cuando Colo Colo tenga que salir de Santiago para enfrentar a los Acereros.

Posteriormente, tampoco podrá estar disponible frente a Deportes Concepción, duelo que tendrá al Cacique nuevamente en el Estadio Monumental.

De esta manera, Fernando Ortiz perderá a su delantero para dos importantes compromisos mientras Colo Colo continúa peleando en la parte alta del Campeonato Nacional.

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¿En qué partido vuelve a jugar Correa?

Cumplidas las dos jornadas de castigo,Javier Correa quedará nuevamente habilitado para la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

En esa jornada, Colo Colo viajará hasta Coquimbo para visitar al cuadro pirata partido en el que el atacante argentino podrá volver a ser considerado en una convocatoria por Fernando Ortiz.

Así, salvo algún nuevo inconveniente, el encuentro frente al Pirata marcará el regreso de Correa después de cumplir completamente la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina.

En resumen