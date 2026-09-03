El viral del pasado fin de semana llegó a los escritorios de Quilín y los hispanos ya tienen fecha para defenderse.

Unión Española protagonizó uno de los virales del fútbol chileno el pasado fin de semana. Es que mientras buscaba el empate de lo que fue la derrota final 1-0 ante Rangers, un pasapelotas truncó las opciones hispanas.

Se jugaban los minutos finales del duelo de Primera B y en un ataque de los locales en Santa Laura, el juez Rodrigo Rivera debió parar la jugada de peligro en el arco rojinegro. Uno de los pasabalones locales había ingresado a buscar otro balón que había en cancha.

Lo que sacó risas en redes sociales ahora pasó a un tono más serio y desde la ANFP tomaron nota. Puntualmente, el Tribunal de Disciplina alzó la voz y le mandó un aviso a los rojos de Plaza Chacabuco.

Esto dijo el Tribunal sobre el pasapelotas de Unión Española

El juez Rodrigo Rivera consignó en su informe lo ocurrido con el pasabalones de Unión Española y lo “acusó” en su escrito. Por eso, el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó al equipo rojo vía telemática el próximo martes.

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“El partido fue detenido cuando un pasabalón (Sr. Vicente Fernández Chamorro; Categoría: Sub: 16), ingresa al campo de juego para sacar un segundo balón, interfiriendo en un ataque del equipo local. Por lo cual, se le invita a abandonar el terreno de juego (minuto 89)”, dice el informe.

Ahora los hispanos deberán defenderse en el tribunal del fútbol chileno y evitar alguna sanción. En lo deportivo, Ronald Fuentes quiere dejar atrás la derrota ante el colista Rangers y ahora va por el penúltimo de Primera B, Deportes Santa Cruz.

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“En esta categoría todos los rivales son difíciles, cualquiera le gana a cualquiera. Por eso tenemos que darle la importancia que corresponde al rival, independiente de que esté en las últimas posiciones”, dijo el DT hispano.