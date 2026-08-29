El veteranísimo portero Cristian Campestrini no sólo festejó la victoria de Rangers vs Unión Española: también logró igualar una marca que Raúl Coloma estableció hace más de cinco décadas y dejó fluir su sinceridad y emoción.

Cristian Campestrini no sólo tuvo la gran victoria de Rangers de Talca para festejar, pues a sus 46 años igualó un récord de longevidad en el fútbol chileno: logró empatar el registro que dejó Raúl Coloma hace más de cinco décadas cuando vestía la camiseta de Ferroviarios.

Con 46 años, dos meses y 13 días, Campestrini quedó junto a Coloma como el golero más longevo de la historia del balompié criollo. Aunque lo primero que festejó fueron los tres puntos que los Piducanos obtuvieron en la visita a Unión Española.

“Este triunfo es para la gente que nos acompañó, las familias y el plantel. Nos sacamos una mochila importante en el partido pasado ganando en Arica. La venimos pasando mal, no estamos sobrados con dos triunfos. Tenemos ocho finales más. Pero les ganamos a dos equipos candidatos al título”, aseguró Campestrini en TNT Sports.

Cristian Campestrini quedó muy emocionado al saber del récord que pronto tendrá en solitario. (Captura TNT Sports).

En esa entrevista, le consultaron al veteranísimo golero si estaba consciente de la marca que está muy cerca de romper. Fue con esa consulta que Campestrini se emocionó. Y tuvo que luchar contra el llanto, que de todas maneras en algún grado afloró.

“Me lo dijeron. Siempre soy un bendecido de que me abran las puertas las instituciones para poder atajar y desenvolverme en esta hermosa pasión que es el arco. Sabía del récord. A disfrutar, agradecido de mis compañeros por el triunfo”, manifestó el exmeta de Arsenal de Sarandí y los Dorados de Sinaloa de México.

El periodista Francisco Sougarret le consultó por lo extraño que es batir ese registro mientras su equipo lucha por no descender a la tercera categoría. “Es lo que toca y lo que puso dios en el camino. Agradecido a este gran plantel. Ganamos dos partidos importantes a equipos que juegan muy bien al fútbol”, apuntó el argentino, quien en Chile también jugó en Everton, A.C. Barnechea, Universidad de Concepción y Deportes Limache.

Cristian Campestrini cuando atajaba en el Campanil. (Marco Vázquez | Photosport).

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Sincera declaración de Campestrini, arquero récord del fútbol chileno con más de 46 años

Cristian Campestrini sabe perfectamente que romperá el récord en solitario si es titular en Rangers de Talca ante Deportes Temuco en la Primera B del fútbol chileno, pues con 46 años, dos meses y 19 días dejará atrás el registro que Coloma estableció en septiembre de 1974.

Eso sí, el trasandino dejó aflorar su honestidad completamente. “Tengo pasión, capaz soy arquero del montón, un poto pelado como dicen acá. Pero tengo un corazón y ganas de seguir aprendiendo. Ojalá dios me acompañe”, apuntó Campestrini.

“Tengo ganas de atajar un poquito más. Me siento bien y con muchas ganas. A pensar en lo que viene. Quedan ocho finales, debemos seguir con trabajo y humildad. No nos sobra nada, pero tenemos que jugar con el corazón”, sentenció el avezado guardavalla, que tiene en mente solo un objetivo: mantener a los Piducanos en la división de plata.

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Unión Española recibió un golpe muy fuerte en su lucha por el boleto para ascender, mientras que Rangers de Talca sumó un envión anímico fundamental en su lucha por evitar la Segunda División.