El encuentro que disputaban Coquimbo Unido y Huachipato, por la jornada 21 en Liga de Primera, debió suspenderse en el minuto 71 luego que los hinchas locales lanzaran fuegos artificiales y bombas de ruido que alcanzaron al arquero visitante Cristián Bravo.

La situación ocurrió luego que los acereros se pusieran en ventaja gracias al gol del uruguayo Sergio Núñez (66′). A los 68′ los fanáticos piratas iniciaron su “fiesta” para conmemorar el aniversario de la institución que se cumple en esta jornada.

Sin embargo, una de las bombas de ruido alcanzó al arquero de Huachipato, quien quedó con un trauma acústico que obligó al ingreso de personal médico de ambos equipos, su traslado hasta el hospital más cercano al estadio de Coquimbo, y la suspensión del duelo por parte del juez Nicolás Gamboa.

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¿Qué pasará con el partido entre Coquimbo y Huachipato?

A partir de la decisión que tomó el juez central del encuentro en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, será el Tribunal de Disciplina de la ANFP quien tome cartas en el asunto para determinar los pasos a seguir en este caso.

Será la Primera Sala del ente jurídico quien determine por alguna de estas opciones:

Reanudar el encuentro desde el minuto 71 y disputar lo que resta del lance

Dar por finalizado el juego con resultado de 3-0 a favor de Huachipato

Sanciones para los hinchas de Coquimbo Unido y duelos como local a puertas cerradas.

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¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

En caso que se ratifique el marcador a favor del equipo de Jaime García, éste subirá hasta el noveno puesto de la clasificación en Liga de Primera con 27 puntos, uno más que la escuadra de Hernán Caputto, quien cae a la 10° posición.