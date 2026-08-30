Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Duelo de Coquimbo y Huachipato se suspende tras ataque de hinchas con bombas de ruido

Al minuto 68, fanáticos piratas lanzaron fuegos artificiales que alcanzaron al portero acerero Cristián Bravo, provocando la detención del encuentro.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Fuegos artificiales lanzados por hinchas de Coquimbo alcanzaron a arquero de Huachipato.
© CapturaFuegos artificiales lanzados por hinchas de Coquimbo alcanzaron a arquero de Huachipato.

El encuentro que disputaban Coquimbo Unido y Huachipato, por la jornada 21 en Liga de Primera, debió suspenderse en el minuto 71 luego que los hinchas locales lanzaran fuegos artificiales y bombas de ruido que alcanzaron al arquero visitante Cristián Bravo.

La situación ocurrió luego que los acereros se pusieran en ventaja gracias al gol del uruguayo Sergio Núñez (66′). A los 68′ los fanáticos piratas iniciaron su “fiesta” para conmemorar el aniversario de la institución que se cumple en esta jornada.

Sin embargo, una de las bombas de ruido alcanzó al arquero de Huachipato, quien quedó con un trauma acústico que obligó al ingreso de personal médico de ambos equipos, su traslado hasta el hospital más cercano al estadio de Coquimbo, y la suspensión del duelo por parte del juez Nicolás Gamboa.

Tweet placeholder

¿Qué pasará con el partido entre Coquimbo y Huachipato?

A partir de la decisión que tomó el juez central del encuentro en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, será el Tribunal de Disciplina de la ANFP quien tome cartas en el asunto para determinar los pasos a seguir en este caso.

Será la Primera Sala del ente jurídico quien determine por alguna de estas opciones:

  • Reanudar el encuentro desde el minuto 71 y disputar lo que resta del lance
  • Dar por finalizado el juego con resultado de 3-0 a favor de Huachipato
  • Sanciones para los hinchas de Coquimbo Unido y duelos como local a puertas cerradas.
Caputto le pone presión a Coquimbo ante Católica: “Ya es necesario sumar de a tres”

ver también

Caputto le pone presión a Coquimbo ante Católica: “Ya es necesario sumar de a tres”

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

En caso que se ratifique el marcador a favor del equipo de Jaime García, éste subirá hasta el noveno puesto de la clasificación en Liga de Primera con 27 puntos, uno más que la escuadra de Hernán Caputto, quien cae a la 10° posición.

Lee también
¿El equipo del Padre Hurtado? Huachipato paga deuda con tía de las colaciones
Chile

¿El equipo del Padre Hurtado? Huachipato paga deuda con tía de las colaciones

"Tía de las colaciones" clama por pago de deuda en Huachipato: "Fui leal"
Chile

"Tía de las colaciones" clama por pago de deuda en Huachipato: "Fui leal"

Huachipato remece el mercado y ficha un salvador para salir de la crisis
Mercado de fichajes 2026

Huachipato remece el mercado y ficha un salvador para salir de la crisis

Guarello suelta bomba tras denuncia de la U a Correa: "La amistad con..."
U de Chile

Guarello suelta bomba tras denuncia de la U a Correa: "La amistad con..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo