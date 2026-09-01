El delantero de Colo Colo está en el ojo del huracán tras los gestos obscenos realizados ante U. de Chile.

Han pasado los días de la victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile, pero sigue pendiente el tema Javier Correa. Iván Román entregó su parecer por lo que vive su compañero.

Los gestos obscenos realizados por el argentino tras el triunfo sobre los Albos no fueron informados por el árbitro Juan Lara, pero desde el Romántico Viajero no quedaron conformes y decidieron hacer ellos la denuncia. El delantero ahora arriesga una nueva sanción.

La postura de Román sobre el caso Correa

Javier Correa ahora está a la espera de la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Viene saliendo de una sanción por cuestionar el profesionalismo del árbitro Nicolás Gamboa y ahora suma un nuevo problema. Todo esto no le agrada para nada a Iván Román.

“Es molesto cuando se habla mucho de esas cosas que son extradeportivas. Yo creo que se debería hablar más de lo que se hace dentro de la cancha, del rendimiento del equipo y del mismo rendimiento que Javier está teniendo en el campo, que viene de hacer dos goles“, indicó Román a Cooperativa.

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“Ojalá no pase nada para que pueda seguir jugando. Tampoco quiero entrar en esos temas que son entre clubes y federación, pero ojalá no tenga un castigo y esto pase rápido“, agregó el jugador que está a préstamo desde Atlético Mineiro.

Respecto a lo deportivo, Colo Colo le saca 16 puntos de distancia a Universidad Católica y Universidad de Chile. Para muchos, los Albos ya son campeones, pero Iván Román prefiere tomarse todo esto con calma e ir partido a partido.

El gesto de la discordia de Javier Correa. Imagen: @patriciografia

“Es una ventaja importante, pero todavía faltan muchos partidos y puntos en juego. Tenemos que ir fin de semana a fin de semana, jugar una final cada fecha para lograr el objetivo de salir campeón“, cerró el central de 20 años.