El emblema de Colo Colo le mandó un fuerte dardo a los azules luego de la sanción que cayó contra Javier Correa. “Eso lo hacen de picados”, afirmó el Coca a nuestro sitio.

La polémica está instalada en Colo Colo tras el castigo de dos fechas que cayó para Javier Correa. Al final la denuncia de Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina de la ANFP llegó a buen puerto, dejando al equipo de Fernando Ortiz sin el argentino por las próximas dos jornadas.

Esta situación ha generado una ola de declaraciones cruzadas, sobre todo porque en Colo Colo hasta cierto punto se sienten traicionados por esta denuncia de los azules.

Por lo mismo uno que alzó la voz en las huestes albas fue Gabriel Mendoza, quien contestó el llamado de RedGol para irse con todo contra la U por esta actitud luego de perder el Superclásico 200.

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Gabriel Mendoza dice lo que muchos en Colo Colo piensan de la U

El Coca aseguró que “la sanción es pésima porque se pierde lo que es el lado bonito o pintoresco del fútbol. ¿Cuántas veces no se ha visto lo mismo en reacciones de un clásico que llevan a hacer cosas que salen en el minuto, que no son pensadas?”

“Después te castigan pasando por un excelente momento, como Correa, y te castigan dos fechas, pierdes el hilo. Pero creo que eso pierde un poco lo que es lo pintoresco del fútbol y lo que muchas veces hace falta, sobre todo en un partido como el clásico. Volvemos a que no se va a poder hacer nada”, agregó a nuestro sitio.

Javier Correa estará marginado para los duelos de Colo Colo ante Huachipato y Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Sobre la denuncia de la U, el emblema del Cacique lanzó que “eso lo hacen de picados. Al final de cuentas quedan peor ellos con este reclamo. Se les va a molestar mucho más porque van a seguir llorando y comiéndose lo que fue un clásico avasallador por Colo Colo”.

Además, Mendoza abordó la molestia de Correa con TNT Sports, asegurando que “Dani Arrieta es el que cubre Colo Colo, está todos los días ahí, lo conocen bien, lo conocen perfectito. Antiguamente se decían cara a cara las cosas: ‘Oye, me estás matando, deja de matar, qué te pasa conmigo, qué onda’. Pero no puedes reaccionar de esa forma”.

“Tienes que ir con calidad. Además, cuando Correa se dejó de pelear empezó a hacer goles y jugar bien. Entonces yo creo que con el Dani debe tener una conversación. No lo ha reventado, no creo que está matando a nadie, y menos a Correa que está haciendo goles y es la figura de Colo Colo”, concluyó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

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En síntesis