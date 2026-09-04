El Tano sabe que la irregularidad del cuadro Acerero puede ser perfectamente algo peligroso para los albos y le dejó un halago a su colega antes de ese duelo en el Ester Roa Rebolledo.

Fernando Ortiz sabe perfectamente que Jaime García y su equipo serán el siguiente escollo de Colo Colo en este camino al título que parece inexorable en la Liga de Primera 2026. Eso sí, el DT argentino del Cacique tiene la misión de evitar el exceso de confianza.

Está consciente de que los vaivenes Acereros durante la temporada pueden significar perfectamente un arma de doble filo. Y así lo dejó en evidencia en la conferencia de prensa que marcó la antesala a aquel partido. “Huachipato quizá no está atravesando un buen momento”, aseguró Ortiz.

“Pero no deja deser un equipo competitivo. Tuvo altos y bajos rendimientos a lo largo del torneo. Eso quiere decir que los jugadores están. Se pueden volver a enchufar en su momento, es un equipo difícil”, manifestó el exentrenador del América y el Santos Laguna de México.

Fernando Ortiz dejó un recado para evitar relajos en los albos. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque también es cierto que el elenco de la usina perdió varios valores a lo largo de la campaña. Como Maximiliano Gutiérrez, quien emigró a Independiente de Avellaneda. Y los más recientes: el uruguayo Santiago Silva, quien fichó en Nacional de Montevideo y Renzo Malanca, quien se fue a Banfield de Argentina.

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Tano Ortiz halaga a García en la previa del duelo de Huachipato vs Colo Colo

Además de ese recado en tono de alerta que Fernando Ortiz les dejó a los futbolistas de Colo Colo antes de visitar a Huachipato, también lanzó un elogio para reconocer a Jaime García. “Tiene un entrenador de mucha experiencia”, dijo sobre el popular Búfalo.

“Conoce mucho a sus jugadores. Es tan difícil como todo el resto de los partidos. Iremos a un campo de juego que ojalá tenga las mínimas condiciones de poder jugar, que no lo creo”, dijo también el otrora zaguero central de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

Fernando Ortiz y el afectuoso encuentro que tuvo con Jaime García en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Para el DT de los albos, el estado del campo de juego en el Ester Roa Rebolledo será tema sí o sí. Sobre todo por lo visto en la victoria de Universidad de Concepción sobre Universidad de Chile. Aunque el mensaje es elocuente por parte de Ortiz.

“Habrá que adaptarse, es lo único que nos puede permitir adaptarnos al terreno de juego. Esperemos hacer un partido atractivo”, sentenció el estratego del Cacique sobre esta aventura rumbo a la región del Bío Bío. Aunque evidentemente tiene la certeza de que no podrá replicar totalmente el juego que intenta pregonar con su equipo.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo visitará a Huachipato este domingo 6 de septiembre en el estadio Ester Roa Rebolledo. El partido se jugará a contar de las 17 horas y tendrá el arbitraje de Gastón Phillippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera cómodamente la tabla en la Liga de Primera 2026: les sacó 16 puntos a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile.