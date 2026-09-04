El técnico de Colo Colo no ocultó su molestia por la pésima condición del recinto de Collao que recibirá su duelo contra los acereros del domingo. "Va a ser un partido aburrido", advierte.

La habitual pasividad que muestra Fernando Ortiz durante su estadía en Colo Colo se interrumpió a la hora de hablar acerca del duelo con Huachipato, mas no por el rival sino por tener que jugar en la barrosa cancha del Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en Concepción.

Al comenzar la conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el Tano ya adelantó lo que sería su opinión al respecto al decir que “iremos a jugar en un ‘campo de juego’ a ver cómo termina hoy, esperemos que tenga las mínimas condiciones para poder jugar, que eso no lo creo“, para luego extenderse en su opinión.

“Podemos hablar millones de cosas, no sólo de las lesiones, sino del juego en sí. No olvidemos que hay tres equipos que juegan todas las semanas allí. Tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso”, sostuvo Fernando Ortiz.

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El misil de Ortiz por el desastre de la cancha de Collao

En la misma línea, el técnico de Colo Colo agregó que “ya lo vimos en el partido anterior y no se podía jugar“, en referencia al duelo donde Deportes Concepción igualó con Coquimbo Unido, y advierte que “va a estar igual, no va a cambiar en nada“.

Ortiz no quedó allí y se lanzó contra las autoridades que autorizaron el duelo ante Huachipato en Collao, al mencionar que “hay lesiones, juego, partido aburrido, hay muchas condiciones que el campo de juego no te permite hacer. Pero nosotros nos manifestamos y los que tienen que tomar decisiones tienen los oídos tapados“.

“Así que ‘siga siga’, habrá que adaptarse y tratar de hacer el mejor partido que podamos dentro de las malísimas condiciones de la cancha“, cerró su comentario el técnico argentino que ya pone un condimento más al duelo del domingo.

¿Cuándo se juega este duelo?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, el puntero Colo Colo visita a Huachipato en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción este domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas.

En síntesis