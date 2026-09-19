Alejandro Tabilo vs Daniel Mérida EN VIVO: dónde ver en directo Chile vs España por la Copa Davis

El número 1 de Chile juega el primer punto de la dura serie ante los españoles en el Court Central Anita Lizana del estadio Nacional.

Llegó el día. La esperada serie de Copa Davis entre Chile y España, por la segunda ronda de las Clasificaciones para las Finales, arranca este sábado en el Court Central Anita Lizana del estadio Nacional.

El encargado de abrir la serie para el equipo capitaneado por Nicolás Massú es el número 1 nacional, Alejandro Tabilo (28°), quien se medirá ante Daniel Mérida (41°).

El primer punto de la confrontación es vital para las aspiraciones nacionales, puesto que será el único partido en el que un jugador chileno tenga ventaja de ranking, es decir, es el punto que se debe ganar sí o sí.

La serie entre Chile y España podrá ser vista únicamente por la señal de DSports, es por ello que te invitamos a seguir todos los detalles por RedGol.

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Marcador: Alejandro Tabilo vs Daniel Mérida por la Copa Davis