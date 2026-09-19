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Copa Davis

Alejandro Tabilo vs Daniel Mérida EN VIVO: dónde ver en directo Chile vs España por la Copa Davis

El número 1 de Chile juega el primer punto de la dura serie ante los españoles en el Court Central Anita Lizana del estadio Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo abre la serie.
© PhotosportAlejandro Tabilo abre la serie.

Llegó el día. La esperada serie de Copa Davis entre Chile y España, por la segunda ronda de las Clasificaciones para las Finales, arranca este sábado en el Court Central Anita Lizana del estadio Nacional.

El encargado de abrir la serie para el equipo capitaneado por Nicolás Massú es el número 1 nacional, Alejandro Tabilo (28°), quien se medirá ante Daniel Mérida (41°).

El primer punto de la confrontación es vital para las aspiraciones nacionales, puesto que será el único partido en el que un jugador chileno tenga ventaja de ranking, es decir, es el punto que se debe ganar sí o sí.

La serie entre Chile y España podrá ser vista únicamente por la señal de DSports, es por ello que te invitamos a seguir todos los detalles por RedGol.

Partidos, horarios y señal de TV: Todo lo que tienes que saber de la llave de Copa Davis entre Chile y España

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Marcador: Alejandro Tabilo vs Daniel Mérida por la Copa Davis

Clasificaciones, Copa Davis
Alejandro Tabilo (Chile)
Daniel Mérida (España)

LA CONFIANZA DEL ZURDO

"Está muy contento (Massú), muy feliz con cómo he estado jugando. También he estado jugando con mucha confianza esta semana de entrenamiento, todos hemos estado jugando con un gran tenis, un gran nivel... Estamos todos muy contentos como equipo, y creo que podemos hacer una muy buena serie", sentenció el zurdo.

CONDICIONES DIFÍCILES

El tiempo puede ser factor en el arranque de la serie. La lluvia amenaza en Ñuñoa en la antesala al partido entre Tabilo y Mérida.

TREMENDO

Nicolás Massú palpita con pasión la serie entre Chile y España por la Copa Davis.

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A MEJORAR EL RÉCORD

Alejandro Tabilo ha jugado un total de 22 partidos por Chile en la Copa Davis, y su registro es negativo, porque ganó 10 y perdió 12 compromisos. Ante España quiere nivelar sus números.

VISITA ILUSTRE

Marcelo Ríos llegó al Court Central Anita Lizana para apoyar al equipo chileno ante España.

Marcelo Ríos apoya al equipo chileno. Foto: Nelson Martínez Llantén/RedGol

Marcelo Ríos apoya al equipo chileno. Foto: Nelson Martínez Llantén/RedGol

TABILO SE PONE A PUNTO CON EL NICO

Nicolás Massú prepara a Tabilo antes del debut de la Davis.

Nicolás Massú prepara a Tabilo antes del debut de la Davis.

SIN REGISTROS

Tabilo y Mérida nunca se han enfrentado en el circuito ATP, es decir, el duelo que se jugará en Ñuñoa será el primero entre ambos.

VAMOS CHILE

El primer partido de la serie es clave. Desde las 13:oo horas juega Alejandro Tabilo contra el número 2 de España, el joven Daniel Mérida.

¡BUENAS TARDES!

Hola amig@s de RedGol, empezamos con los relatos de la serie de Copa Davis entre Chile y España.

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