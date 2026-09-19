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Copa Davis 2026

Chile vs. España por Copa Davis: el único canal de TV que transmitirá EN VIVO y ONLINE la serie

La Roja del tenis enfrenta a España este sábado y domingo por un cupo al Final 8.

Por Franccesca Arnechino

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Chile se juega todo ante España en Copa Davis.
© PhotosportChile se juega todo ante España en Copa Davis.

Se acabó la espera. Chile y España se enfrentarán este fin de semana en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional, en una serie de Copa Davis 2026 que entregará un boleto al Final 8 de noviembre.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú buscará aprovechar la localía para superar al conjunto español, dirigido por David Ferrer. La eliminatoria se jugará al mejor de cinco partidos y el primero que consiga tres triunfos avanzará a la siguiente ronda.

Alejandro Tabilo liderará a Chile ante España por Copa Davis.

Alejandro Tabilo liderará a Chile ante España por Copa Davis.

El único canal que transmitirá Chile vs. España por Copa Davis

DSports será el canal encargado de transmitir todos los partidos de Chile vs. España a través de DirecTV.

Si prefieres ver la serie por internet, también estarán disponibles las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

La serie arrancará este sábado 19 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile, con el partido entre Alejandro Tabilo y Daniel Mérida.

Chile vs. España en Copa Davis 2026: horario, canal y dónde ver EN VIVO por TV y online

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Una vez terminado ese encuentro, y tras un intervalo aproximado de 20 minutos, será el turno de Cristian Garin frente a Rafael Jódar.

La acción continuará el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas, con el dobles de Tabilo y Tomás Barrios ante Jaume Munar y Pedro Martínez.

Si la eliminatoria sigue abierta, se disputarán los dos individuales restantes: Tabilo contra Jódar y Garin frente a Mérida.

En resumen…

  • Único canal de TV: DSports, de DirecTV.
  • Streaming: DGO y Paramount+.
  • Inicio de la serie: sábado 19 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile.
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