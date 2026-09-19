El volante chileno fue titular en la victoria del Mamelodi Sundowns sudafricano ante el Al-Ahli saudí y y se mete en semifinales del certamen FIFA.

Uno de los futbolistas chilenos que ha hecho su carrera en el extranjero y en un destino tan particular como Sudáfrica es el volante Marcelo Allende, quien logró este sábado la clasificación a las semifinales de la Copa Intercontinental que se jugará en diciembre.

En la ciudad de Pretoria, el equipo del nacional, Mamelodi Sundowns, disputaba la llamada Copa África-Asia-Pacífico, o mejor dicho la segunda ronda del certamen organizado por FIFA y se enfrentaba al campeón asiático, Al-Ahli de Arabia Saudita.

En este encuentro, la victoria fue para el equipo de Allende, que jugó todo el encuentro, por 2-1 gracias a las anotaciones del portugués Nuno Santos para los sudafricanos (17′, 80′) y el descuento en los saudíes por el autogol de Ronwen Williams (19′).

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¿Contra quién jugará Allende en la Intercontinental?

Gracias a esta victoria, el Mamelodi Sundowns se preparará para enfrentar la semifinal de este certamen, que para efectos de la FIFA define la Challenger Cup, que se disputará en el mes de diciembre en sede por definir y donde debe esperar rival.

Es que el equipo de Allende jugará en la Intercontinental frente a quien se quede con la Copa Interamericana, que enfrentará al Toluca mexicano, último ganador de la Concachampions, contra el próximo monarca de la Copa Libertadores, que se definirá el 28 de noviembre.

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Los números del chileno en Sudáfrica

Tras nacer futbolísticamente en Cobreloa, el mediocampista tuvo una carrera breve en nuestro país, especialmente en Primera B, por equipos como Santa Cruz y Magallanes, además de experiencias en el exterior por Necaxa y Montevideo City Torque, donde en 2022 partió al Mamelodi Sundowns.

En cuatro temporadas jugando para el equipo más grande de Sudáfrica, Marcelo Allende registra entre torneos locales e internacionales un total de 185 encuentros con 14.316 minutos en cancha, donde registra 17 goles y 17 asistencias. Además de ganar tres títulos locales y una Copa de África.

En síntesis