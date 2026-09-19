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Sevilla vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO a Gabriel Suazo ante Lamine Yamal por LaLiga

El equipo del lateral chileno recibe al líder del fútbol español en un duelo que promete.

Por Franccesca Arnechino

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El equipo de Suazo buscará dar el golpe ante el líder y acercarse a los primeros puestos de LaLiga.
© Getty.El equipo de Suazo buscará dar el golpe ante el líder y acercarse a los primeros puestos de LaLiga.

Un partidazo se vivirá este sábado en LaLiga de España. El Sevilla de Gabriel Suazo recibirá al FC Barcelona, en un encuentro que tendrá al lateral chileno como uno de sus protagonistas frente al conjunto catalán.

El equipo andaluz llega en el cuarto puesto de la clasificación con 13 puntos, mientras que Barcelona lidera el campeonato con campaña perfecta: seis triunfos en seis partidos y 18 unidades.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Sevilla vs. Barcelona, las cuotas son 10.21, 6.49 y 1.30, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto de Gabriel Suazo paga $102.100.

Gabriel Suazo es el capitán de Sevilla en LaLiga 2026/27 y asoma como titular ante el Barcelona.

Gabriel Suazo es el capitán de Sevilla en LaLiga 2026/27 y asoma como titular ante el Barcelona.

¿A qué hora juega Sevilla vs Barcelona por LaLiga?

El partido entre Sevilla y Barcelona se disputará este sábado 19 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La transmisión será a través de la señal de DirecTV por DSports y de manera online podrás verlo EN VIVO y ONLINE mediante DGO, plataforma de streaming.

El encuentro será una oportunidad para que el equipo de Suazo se mida ante el líder del campeonato y busque acercarse a los primeros puestos.

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La formación de Sevilla con Gabriel Suazo

La alineación del conjunto andaluz sería con Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Miguel Sierra, Guridi, Correia; Robbie Ure.

De confirmarse esta formación, el seleccionado chileno tendrá una exigente jornada por la banda izquierda ante el ataque del Barcelona.

En resumen…

  • Sevilla vs. Barcelona, LaLiga 2026-27.
  • Sábado 19 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
  • La transmisión será por DSports en TV y DGO por streaming.
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