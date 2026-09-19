El equipo del lateral chileno recibe al líder del fútbol español en un duelo que promete.

Un partidazo se vivirá este sábado en LaLiga de España. El Sevilla de Gabriel Suazo recibirá al FC Barcelona, en un encuentro que tendrá al lateral chileno como uno de sus protagonistas frente al conjunto catalán.

El equipo andaluz llega en el cuarto puesto de la clasificación con 13 puntos, mientras que Barcelona lidera el campeonato con campaña perfecta: seis triunfos en seis partidos y 18 unidades.

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Gabriel Suazo es el capitán de Sevilla en LaLiga 2026/27 y asoma como titular ante el Barcelona.

¿A qué hora juega Sevilla vs Barcelona por LaLiga?

El partido entre Sevilla y Barcelona se disputará este sábado 19 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La transmisión será a través de la señal de DirecTV por DSports y de manera online podrás verlo EN VIVO y ONLINE mediante DGO, plataforma de streaming.

El encuentro será una oportunidad para que el equipo de Suazo se mida ante el líder del campeonato y busque acercarse a los primeros puestos.

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La formación de Sevilla con Gabriel Suazo

La alineación del conjunto andaluz sería con Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Miguel Sierra, Guridi, Correia; Robbie Ure.

De confirmarse esta formación, el seleccionado chileno tendrá una exigente jornada por la banda izquierda ante el ataque del Barcelona.

En resumen…