El furioso reclamo de Santiago Wanderers tras derrota ante Real Madrid: “Difícil contra 12”

El elenco nacional batalló hasta el último suspiró y cayó por 3-1 en la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

Real Madrid se alzó como el nuevo campeón de la Copa Intercontinental Sub 20. En el Estadio Santiago Bernabéu logró el último titulo que le faltaba a su vitrina y superó por 3-1 a Santiago Wanderers.

Marcador abultado y que algunos indicaron que hasta pudo ser goleada. Pero que no refleja lo que ocurrió dentro de la cancha. Es que los caturros no se achicaron ante los merengues y lucharon hasta el pitazo final.

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Sin embargo, los cobros del arbitro polaco Damian Sylwestrzak le pasaron la cuenta a Wanderers. La primera roja a Alexander Dubó avisó lo que se vendría.

En el complemento Wanderers sufrió dos nuevas expulsiones y hasta un penal por revisión del VAR. El mismo que se durmió en cada jugada de fuerza desmedida de los locales o en simulaciones para exigir faltas.

“Tuvimos momentos muy buenos. Lamentablemente nos condiciona la primera roja. También el arbitro que como era polaco nunca pudimos comunicarnos con él. Todos los fouls se los cobraban a ellos y a nosotros no”, acusó Lucas Aveldaño tras el pitazo final.

Santiago Wanderers reclama por arbitraje que favoreció al Real Madrid: “Es difícil contra 12”

Malestar que también se evidenció en las redes sociales De Santiago Wanderers. Tras el pitazo final, el elenco de Valparaíso hizo un escueto resumen de lo registrado este 19 de septiembre. “Nada que reprocharles muchachos, hoy demostraron la sangre Wanderina”, indicaron.

Pero luego dejaron una potente frase para ejemplificar lo que vivieron en el Bernabéu. “Es muy difícil jugar contra 12”, expresaron.

Lo que luego siguieron en otra publicación instantes después. “Es difícil de asimilar una derrota que fue condicionada por terceros, pero todos los wanderinos y wanderinas del mundo están orgullosos de ustedes muchachos”, sentenciaron.

En resumen:

Santiago Wanderers perdió la Copa intercontinental Sub 20 ante Real Madrid.

Los merengues vencieron por 3-1 al elenco nacional y consiguieron el último título que faltaba en su vitrina.

El cuadro de Valparaíso reclamó por el arbitraje ya que sufrieron 3 expulsiones y un penal de VAR.