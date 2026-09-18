Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Intercontinental

Madrid se tiñe de verde: Hinchas de Santiago Wanderers sorprenden con masivo banderazo

Los fanáticos caturros paralizaron la ciudad española a horas de la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub 20

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Santiago Wanderers realizó masivo banderazo antes de la Copa Intercontinental
© CapturaSantiago Wanderers realizó masivo banderazo antes de la Copa Intercontinental

Comenzó la cuenta regresiva para la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Este viernes 18 de septiembre Santiago Wanderers realizó el reconocimiento del Santiago Bernabéu y ahora afina los detalles para la definición ante Real Madrid

Es un sueño jugar acá. Es una locura para nosotros. Sabemos que será un partido intenso”, recalcó Christian Silva a Redgol tras la visita al recinto madrileño.

“Como Mbappé”: La curiosa motivación de Santiago Wanderers para superar al Real Madrid

ver también

“Como Mbappé”: La curiosa motivación de Santiago Wanderers para superar al Real Madrid

Pero el plantel caturro también recibió un importante apoyo de parte de los hinchas chilenos que viajaron directamente a Madrid y también de los compatriotas que llegaron de diversas localidades de España. 

En total fueron tres mil localidades para Santiago Wanderers, pero todo apunta a que serán muchos más y se harán sentir en el Bernabéu. 

Masivo banderazo de Santiago Wanderers en Madrid

“Vamos a ser locales sin dudas. Se me pone la piel de gallina lo que será el partido de mañana”, enfatizaron los panzers que hicieron el esfuerzo por acompañar al equipo. 

Así lo reflejó el masivo banderazo que se registró en el hotel de concentración del cuadro local. La parcialidad nacional primero se reunió en el Hotel NH Collection en Madrid. Cientos de hinchas dijeron presente y entregaron su último aliento al plantel que este sábado buscará hacer historia. 

Lo que agradeció el plantel que compartió con los fanáticos antes de iniciar la última concentración. “Estamos muy motivados con este partido. Sabemos que tenemos todo el apoyo de los hinchas de Santiago Wanderers y de todo Chile”, recalcó el delantero que sueña con el inédito título. 

En resumen:

Hinchas de Santiago Wanderers realizaron banderazo en Madrid.

Los fanáticos llegaron a apoyar al equipo antes de la Copa Intercontinental Sub 20.

El partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputa este sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas.

Lee también
El noble gesto de Cepeda con el plantel de Santiago Wanderers
Copa Libertadores

El noble gesto de Cepeda con el plantel de Santiago Wanderers

Sin Balogun ni Pulisic: USA tiene nómina para enfrentar a Chile
Selección Chilena

Sin Balogun ni Pulisic: USA tiene nómina para enfrentar a Chile

El video de los jugadores de la U celebrando las Fiestas Patrias
U de Chile

El video de los jugadores de la U celebrando las Fiestas Patrias

El partido más difícil que vivirá Gabriel Suazo en La Liga de España
Internacional

El partido más difícil que vivirá Gabriel Suazo en La Liga de España

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo