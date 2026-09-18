Madrid se tiñe de verde: Hinchas de Santiago Wanderers sorprenden con masivo banderazo

Los fanáticos caturros paralizaron la ciudad española a horas de la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub 20

Comenzó la cuenta regresiva para la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Este viernes 18 de septiembre Santiago Wanderers realizó el reconocimiento del Santiago Bernabéu y ahora afina los detalles para la definición ante Real Madrid.

“Es un sueño jugar acá. Es una locura para nosotros. Sabemos que será un partido intenso”, recalcó Christian Silva a Redgol tras la visita al recinto madrileño.

ver también “Como Mbappé”: La curiosa motivación de Santiago Wanderers para superar al Real Madrid

Pero el plantel caturro también recibió un importante apoyo de parte de los hinchas chilenos que viajaron directamente a Madrid y también de los compatriotas que llegaron de diversas localidades de España.

En total fueron tres mil localidades para Santiago Wanderers, pero todo apunta a que serán muchos más y se harán sentir en el Bernabéu.

Masivo banderazo de Santiago Wanderers en Madrid

“Vamos a ser locales sin dudas. Se me pone la piel de gallina lo que será el partido de mañana”, enfatizaron los panzers que hicieron el esfuerzo por acompañar al equipo.

Así lo reflejó el masivo banderazo que se registró en el hotel de concentración del cuadro local. La parcialidad nacional primero se reunió en el Hotel NH Collection en Madrid. Cientos de hinchas dijeron presente y entregaron su último aliento al plantel que este sábado buscará hacer historia.

Lo que agradeció el plantel que compartió con los fanáticos antes de iniciar la última concentración. “Estamos muy motivados con este partido. Sabemos que tenemos todo el apoyo de los hinchas de Santiago Wanderers y de todo Chile”, recalcó el delantero que sueña con el inédito título.

En resumen:

Hinchas de Santiago Wanderers realizaron banderazo en Madrid.

Los fanáticos llegaron a apoyar al equipo antes de la Copa Intercontinental Sub 20.

El partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputa este sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas.